Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой

18:13 1697

Бывший генеральный секретарь Совета Европы и экс-премьер-министр Норвегии Турбьёрн Ягланд, имя которого фигурирует в «деле Эпштейна», предпринял попытку самоубийства, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что он был госпитализирован.

По данным СМИ, после заявлений о пребывании Ягланда в резиденциях Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке и Флориде, оплате последним расходов Ягланда и его семьи, а также о посещении частного острова Эпштейна экс-премьера обвинили в «коррупции в особо крупном размере». В случае признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Турбьёрн Ягланд занимал пост премьер-министра Норвегии в 1996–1997 годах, а в 2009–2019 годах был генеральным секретарем Совета Европы.

ЭТО ВАЖНО

