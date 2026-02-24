Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

USD 1.7000
обновляется
19:02 1981

«Информация о задержании Гюльтекин Гаджибейли не соответствует действительности. Г.Гаджибейли привлечена к следствию в статусе свидетеля», - сообщает haqqin.az со ссылкой на компетентные источники.

Вместе с тем источник сообщил, что в квартире оппозиционерки проходит досмотр.

* * * 18:35

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала одного из лидеров оппозиционного Национального совета Гюльтекин Гаджибейли. Об этом сообщили соратники Г.Гаджибейли в соцсетях.

Как сообщает АПА, в квартире Г.Гаджибейли проходит обыск.

Г.Гаджибейли доставлена в следственное управление СГБ.

Отметим, в конце прошлого года Гюльтекин Гаджибейли была задержана в Стамбуле сотрудниками правоохранительных органов Турции и заключена в миграционный изолятор, а спустя некоторое время депортирована в Азербайджан.

Гюльтекин Гаджибейли привлечена в качестве свидетеля по делу бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняемого в попытке государственного переворота и других тяжких преступлениях.

