Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

«Информация о задержании Гюльтекин Гаджибейли не соответствует действительности. Г.Гаджибейли привлечена к следствию в статусе свидетеля», - сообщает haqqin.az со ссылкой на компетентные источники.

Вместе с тем источник сообщил, что в квартире оппозиционерки проходит досмотр.

* * * 18:35

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала одного из лидеров оппозиционного Национального совета Гюльтекин Гаджибейли. Об этом сообщили соратники Г.Гаджибейли в соцсетях.

Как сообщает АПА, в квартире Г.Гаджибейли проходит обыск.