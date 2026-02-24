USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Израиль грозит Ливану ударами по аэропорту

18:50 333

Израиль предупредил Бейрут, что готов нанести мощный удар по Ливану, если шиитское движение «Хезболла» вмешается в потенциальный конфликт США и Ирана, сообщили в Reuters.

Обозреватели отмечают, что новый лидер «Хезболлы» Наим Касем в январе 2026 года заявил, что Ливан стал «жертвой агрессии» Израиля, который нанес удары по объектам в стране во время израильско-иранского обострения летом 2025 года. Касем подчеркивал, что «Хезболла» полна решимости защитить себя и будет решать позже, принимать участие в конфликте или нет.

«Израиль опосредованно дал понять Ливану, что он нанесет мощные удары по Ливану... если «Хезболла» вмешается в возможную войну США и Ирана», – говорится в публикации.

Ливанские чиновники уточнили, что израильские военные в качестве целей могут выбрать гражданскую инфраструктуру и аэропорт.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 64
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 158
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 525
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2481
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1984
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5944
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2055
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3847
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1700
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 962
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8486

