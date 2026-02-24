Израиль грозит Ливану ударами по аэропорту

Израиль предупредил Бейрут, что готов нанести мощный удар по Ливану, если шиитское движение «Хезболла» вмешается в потенциальный конфликт США и Ирана, сообщили в Reuters.

Обозреватели отмечают, что новый лидер «Хезболлы» Наим Касем в январе 2026 года заявил, что Ливан стал «жертвой агрессии» Израиля, который нанес удары по объектам в стране во время израильско-иранского обострения летом 2025 года. Касем подчеркивал, что «Хезболла» полна решимости защитить себя и будет решать позже, принимать участие в конфликте или нет.

«Израиль опосредованно дал понять Ливану, что он нанесет мощные удары по Ливану... если «Хезболла» вмешается в возможную войну США и Ирана», – говорится в публикации.

Ливанские чиновники уточнили, что израильские военные в качестве целей могут выбрать гражданскую инфраструктуру и аэропорт.