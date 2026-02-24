USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»

19:16 526

Армения обратилась к Европейскому союзу с просьбой направить в страну группу быстрого гибридного реагирования для содействия в защите от возможного вмешательства России в предстоящие парламентские выборы и распространения дезинформации, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что соответствующий письменный запрос в Брюссель направил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Ранее аналогичная миссия численностью около 20 человек была направлена в Молдову в период парламентских выборов для поддержки властей в выявлении и противодействии дезинформации из России. В ЕС и Кишинёве признали проект успешным, и теперь подобная инициатива планируется для Армении в преддверии июньских выборов.

В дальнейшем не исключается возможность создания более постоянной гражданской миссии ЕС в Ереване.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 66
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 161
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 527
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2482
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1986
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5944
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2057
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3847
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1703
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 962
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8487

ЭТО ВАЖНО

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 66
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 161
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 527
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2482
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1986
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5944
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2057
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3847
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1703
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 962
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться