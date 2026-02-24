Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»

Армения обратилась к Европейскому союзу с просьбой направить в страну группу быстрого гибридного реагирования для содействия в защите от возможного вмешательства России в предстоящие парламентские выборы и распространения дезинформации, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что соответствующий письменный запрос в Брюссель направил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Ранее аналогичная миссия численностью около 20 человек была направлена в Молдову в период парламентских выборов для поддержки властей в выявлении и противодействии дезинформации из России. В ЕС и Кишинёве признали проект успешным, и теперь подобная инициатива планируется для Армении в преддверии июньских выборов.

В дальнейшем не исключается возможность создания более постоянной гражданской миссии ЕС в Ереване.