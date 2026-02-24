Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле

В полночь по бакинскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле начнется ответный стыковой матч Лиги чемпионов между местным «Ньюкасл Юнайтед» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом». В первой игре в Баку англичане выиграли со счетом 6:1.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса.

После крупного домашнего поражения «Карабах» выйдет на матч престижа и постарается сыграть достойнее, чем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Это будет 11-й матч команды Гурбана Гурбанова против английских клубов. Статистика ужасающая: одна ничья и девять поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 4:35.

В гостях «Карабах» проиграл все пять матчей с общим счетом 1:19.

Чемпион Азербайджана завершает выступление в историческом для себя и всего азербайджанского футбола сезоне. Пробившись во второй раз в основной этап Лиги чемпионов, «Карабах» набрал 10 очков и, заняв 22-е место среди 36 команд, впервые вышел в плей-офф турнира.