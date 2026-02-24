USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле

Отдел спорта
19:46 168

В полночь по бакинскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле начнется ответный стыковой матч Лиги чемпионов между местным «Ньюкасл Юнайтед» и чемпионом Азербайджана «Карабахом». В первой игре в Баку англичане выиграли со счетом 6:1.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса.

После крупного домашнего поражения «Карабах» выйдет на матч престижа и постарается сыграть достойнее, чем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Это будет 11-й матч команды Гурбана Гурбанова против английских клубов. Статистика ужасающая: одна ничья и девять поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 4:35.

В гостях «Карабах» проиграл все пять матчей с общим счетом 1:19.

Чемпион Азербайджана завершает выступление в историческом для себя и всего азербайджанского футбола сезоне. Пробившись во второй раз в основной этап Лиги чемпионов, «Карабах» набрал 10 очков и, заняв 22-е место среди 36 команд, впервые вышел в плей-офф турнира.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 70
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 169
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 528
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2489
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1989
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5946
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2062
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3849
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1704
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 963
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8488

ЭТО ВАЖНО

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 70
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 169
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 528
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2489
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1989
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5946
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2062
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3849
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1704
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 963
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться