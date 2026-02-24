Студенческие протесты в Иране

В Иране продолжаются студенческие акции протеста. В соцсетях сообщается, что участники скандируют антиправительственные лозунги, в том числе направленные против ополчения «Басидж».

На этом фоне Тегеран заявляет о готовности как можно скорее заключить соглашение с США. «Мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло», — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

В Вашингтоне также сделали заявление по иранскому направлению. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, для президента США Дональда Трампа дипломатия остается приоритетом. При этом подчеркивается, что Трамп готов применить военную силу, если сочтет это необходимым.

В Белом доме также опровергли появившиеся в СМИ «сенсационные сообщения» о якобы готовящихся решениях по Ирану, заявив, что публикации со ссылкой на анонимные источники не соответствуют действительности.