Канада ввела новые санкции против России

Правительство Канады объявило о введении санкций против 21 физического лица и 53 организаций, связанных с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд перед заседанием кабмина. 

Под ограничения также подпали 100 судов, относящихся к так называемому «теневому флоту». В Оттаве заявили, что новые меры направлены на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и усиление экономического давления. По словам Ананд, речь идет о 51 дополнительном ограничении, в основном затрагивающем энергетический сектор. Всего Канада уже ввела более 4 тысяч санкций против российских лиц и структур.

На этом фоне власти Канады объявили о выделении дополнительной помощи Украине в размере 300 млн канадских долларов (около 220 млн долларов США), а также о новых военных поставках. Об этом сообщил министр национальной обороны Дэвид Макгинти. По данным The Globe and Mail, Оттава направит Киеву более 400 бронемашин и продлит миссию по подготовке украинских военнослужащих до 2029 года.

Ранее о расширении санкций объявила и Великобритания. В обновленный список включены 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов. Под ограничения, в частности, подпали СПГ-заводы «Газпрома» и НОВАТЭКа, девять российских банков, а также два грузинских телеканала.

