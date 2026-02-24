Украина снова перенесла возобновление поставок нефти по «Дружбе»

Срок возобновления прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» вновь сдвинут — теперь он запланирован на 26 февраля. Об этом сообщили Ereport в пресс-службе Минэкономики Словакии.

Изначально возобновление поставок планировалось на 20 февраля, затем срок переносили на 24-е и 25-е числа. При этом, как отмечают словацкие власти, поставки топлива на внутренний рынок страны остаются бесперебойными. В связи с ситуацией правительство объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере и частично задействовало аварийные запасы нефти.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное «энергетическое перемирие». «Россия уже несколько раз разрушала этот нефтепровод, и не только его. Например, разрушены и Броды. Так что пусть именно Орбан поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное», — подчеркнул Зеленский.