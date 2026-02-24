USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Украина снова перенесла возобновление поставок нефти по «Дружбе»

21:19 292

Срок возобновления прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» вновь сдвинут — теперь он запланирован на 26 февраля. Об этом сообщили Ereport в пресс-службе Минэкономики Словакии.

Изначально возобновление поставок планировалось на 20 февраля, затем срок переносили на 24-е и 25-е числа. При этом, как отмечают словацкие власти, поставки топлива на внутренний рынок страны остаются бесперебойными. В связи с ситуацией правительство объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере и частично задействовало аварийные запасы нефти.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное «энергетическое перемирие». «Россия уже несколько раз разрушала этот нефтепровод, и не только его. Например, разрушены и Броды. Так что пусть именно Орбан поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное», — подчеркнул Зеленский.

Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
20:11 4633
Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 1086
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 1827
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 1571
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 4714
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 3728
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 7174
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 3464
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 4372
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 2852
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 1515

