ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили

Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля большинством голосов поддержала резолюцию «Поддержка длительного мира в Украине», которой призвала к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и выразила обеспокоенность из-за атак РФ на гражданскую и критическую инфраструктуру.

В ходе обсуждений США предложили исключить из текста упоминание о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира. Против предложения США проголосовали 69 стран, за — 11, воздержались — 62.

В итоге резолюция была принята без американской поправки. Резолюцию поддержали 107 стран, против проголосовали 12, воздержалась - 51. Против выступили Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан.

Глава украинского МИД Андрей Сибига уже приветствовал принятие резолюции.

По словам министра, Киев и впредь будет «твердо и последовательно» действовать для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.