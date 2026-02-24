USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили

22:01 1439

Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля большинством голосов поддержала резолюцию «Поддержка длительного мира в Украине», которой призвала к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и выразила обеспокоенность из-за атак РФ на гражданскую и критическую инфраструктуру.

В ходе обсуждений США предложили исключить из текста упоминание о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира. Против предложения США проголосовали 69 стран, за — 11, воздержались — 62.

В итоге резолюция была принята без американской поправки. Резолюцию поддержали 107 стран, против проголосовали 12, воздержалась - 51. Против выступили Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан.

Глава украинского МИД Андрей Сибига уже приветствовал принятие резолюции.

По словам министра, Киев и впредь будет «твердо и последовательно» действовать для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
23:43 1573
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле Стартовые составы; обновлено
23:39 2765
Ягланд госпитализирован
Ягланд госпитализирован ОБНОВЛЕНО 23:31
23:31 3567
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
21:45 3158
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
22:21 1081
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке о развитии ситуации; обновлено 22:49
22:49 10942
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
22:03 1745
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
22:01 1440
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
20:11 5646
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
22:59 1910
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 2140

ЭТО ВАЖНО

Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
23:43 1573
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле Стартовые составы; обновлено
23:39 2765
Ягланд госпитализирован
Ягланд госпитализирован ОБНОВЛЕНО 23:31
23:31 3567
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
21:45 3158
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
22:21 1081
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке о развитии ситуации; обновлено 22:49
22:49 10942
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
22:03 1745
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
22:01 1440
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
20:11 5646
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
22:59 1910
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 2140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться