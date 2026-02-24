Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!

Перед ответным стыковым матчем « Карабах а» в Лиге чемпионов против английского «Ньюкасла» министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поддержал команду.

«Сегодня «Карабах», наверное, выйдет на свой последний матч в Лиге чемпионов. На игры нашей команды в Баку в общем приехало около 8500 иностранных болельщиков. Клуб заработал со стороны УЕФА примерно 65,8 млн манатов. Благодаря механизму солидарности УЕФА другие клубы, выступающие в азербайджанской Премьер-лиге, получат приблизительно по 1,6 млн манатов. Таким образом, «Карабах» внес значительный вклад в спортивную экономику, которая имеет реальный потенциал в нашей стране.

Благодарим «Карабах» за подаренный нам незабываемый футбольный праздник и желаем новых успехов!» - написал Фарид Гаибов на своей страничке в соцсетях.

Напомним, матч «Ньюкасл» - «Карабах» начнется в полночь по бакинскому времени. В первой игре англичане выиграли - 6:1.