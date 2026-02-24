USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Пакистан и Афганистан снова столкнулись

22:12 578

Вооруженные столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана во вторник. Oб этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По их информации, пограничники двух стран вступили в бой в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда. Как передает агентство Xinhua со ссылкой на власти исламского эмирата, ситуация на границе уже нормализовалась. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан», а также подразделения террористической группировки ИГИЛ в Афганистане - «Вилаят Хорасан». Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.

Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
23:43 1583
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле Стартовые составы; обновлено
23:39 2768
Ягланд госпитализирован
Ягланд госпитализирован ОБНОВЛЕНО 23:31
23:31 3571
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
21:45 3161
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
22:21 1087
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке о развитии ситуации; обновлено 22:49
22:49 10944
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
22:03 1749
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
22:01 1446
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
20:11 5651
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
22:59 1913
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 2140

ЭТО ВАЖНО

Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
23:43 1583
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле Стартовые составы; обновлено
23:39 2768
Ягланд госпитализирован
Ягланд госпитализирован ОБНОВЛЕНО 23:31
23:31 3571
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
21:45 3161
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
22:21 1087
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке о развитии ситуации; обновлено 22:49
22:49 10944
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
22:03 1749
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
22:01 1446
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
20:11 5651
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
22:59 1913
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 2140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться