Иран намекает на сделку с США

Иран возобновит переговоры с США в Женеве с намерением заключить справедливое и равноправное соглашение в кратчайшие сроки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Иран ни при каких обстоятельствах не разрабатывает ядерное оружие и будет отстаивать право использовать мирные ядерные технологии на благо народа.

«У нас есть историческая возможность заключить беспрецедентное соглашение, учитывающее взаимные интересы. Сделка достижима, но только если приоритет будет отдан дипломатии», — подчеркнул Аракчи, отметив решимость Ирана защищать свой суверенитет как на переговорах, так и в целом.

В то же время начальник Генштаба ВС ИРИ Абдолрахим Мусави предостерег США от любых военных действий против Ирана. «Мы не начинали войну и всегда стремились минимизировать конфликт и жертвы. Однако ошибки США приведут к тяжелым потерям для врага», — сказал он. Мусави добавил, что нация и Вооруженные силы Ирана полны решимости противостоять гегемонистской системе до конца.