Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Фон дер Ляйен о новых санкциях и «Дружбе»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что ЕС рано или поздно примет 20-й пакет санкций против России. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Санкции должны быть приняты единогласно, и этот принцип не изменится. Мы работали над 19-м пакетом достаточно успешно. Ни один процесс не был простым, но, исходя из опыта предыдущего пакета, я уверена, что 20-й также будет принят», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Новый пакет предполагает полный запрет на морские перевозки российской нефти, усиление экспортных ограничений, расширение санкций против «теневого флота» из 43 судов и меры против обхода санкций. ЕС также планирует ввести ограничения на экспорт оборудования и услуг на сумму более €360 млн, заблокировать участие ряда банков в третьих странах в незаконной торговле товарами под санкциями и принять меры против криптовалют.

На пресс-конференции председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров по Украине.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула необходимость ускоренного ремонта нефтепровода «Дружба» для восстановления поставок в ЕС и стабильности энергоснабжения стран региона.

Что касается вступления Украины в ЕС, глава Еврокомиссии заявила: «Я понимаю, что конкретная дата для вас важна. Сегодня вы говорили об ориентире, которого хотели бы достичь. Называть дату мы пока не можем, но поддержка, благодаря которой вы сможете достичь цели, безусловно, будет предоставлена».

