У Орбана тот же враг, что у Путина

Руководство Венгрии решило отметить четвертую годовщину массового вторжения России в Украину блокированием 90-миллиардного кредита Европейского союза для этой страны, отбивающейся от агрессии. Премьер-министр Виктор Орбан делает все, чтобы заверить свой народ, что это чужая война, она его не касается и не коснется, пока он остается у власти. А у власти Орбан с далекого 2010 года. С начала февраля гражданам Венгрии по почте приходит письмо – «Национальная петиция» правительства. Оно проиллюстрировано фотомонтажом, на котором изображен Владимир Зеленский с протянутой рукой, а рядом с ним председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, который показывают, что в руку украинского президента надо что-то положить. Под ним подпись: «Скажем Брюсселю: мы не платим!» А в тексте говорится, что ЕС собирается принять Украину и выплатить ей 800 миллиардов долларов. А денег для этого взять негде, кроме как у венгерских пенсионеров, у которых отнимут ежегодные бонусы, остальным повысят налоги и отменят снижение жилищно-коммунальных расходов.

Эта же тема звучит в публичных выступлениях венгерского премьера: «Европа решила вступить в войну к 2030 году. Она не хочет, не может и не планирует, она просто решила. Апрельские выборы будут последними выборами в Венгрии перед войной, следующее правительство должно будет принять решение по вопросу войны и мира. Брюссель решил, что они победят россиян на территории Украины. Подготовка к войне идет везде, кроме Венгрии и Словакии… Пока у нас националистическое правительство, мы не будем поставлять оружие. Они не могут забрать наши деньги и не могут забрать наших молодых людей в Украину». Виктор Орбан считает, что создаваемый таким образом общественный психоз, где ужасные Брюссель и Киев хотят обобрать и кинуть в окопы несчастных венгров, поможет ему выиграть парламентские выборы, которые состоятся 12 апреля. Это будут уже четвертые выборы после того, как его партия ФИДЕС пришла к власти, и прием поиска врага неплохо себя зарекомендовал. Так, во время миграционной волны из Сирии по Венгрии ФИДЕС развешивала плакаты с Джорджем Соросом, миллиардером и филантропом венгерского происхождения, который ратовал за помощь беженцам. Та кампания была пропитана антисемитским и антиисламским духом. Венгерские евреи это хорошо почувствовали, и по опросу 2017 года лишь 1% из них поддерживал партию ФИДЕС, в то время как по всей стране ее сторонников было больше половины. Теперь найден другой враг. Впрочем, Зеленский не только украинец, но и еврей, так что…

Украинский президент не упускает случая жестко высказаться по поводу позиции Виктора Орбана. Он это сделал в Давосе на Всемирном экономическом форуме: «Каждый Виктор, который живет за счет европейских денег, одновременно пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльника». И на конференции по безопасности в Мюнхене: дескать, пока «украинцы держат европейский фронт», «даже один Виктор может думать о том, как отращивать его живот, а не о том, как наращивать его армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта». Увы, память о 1956 годе, когда Советская армия жестоко подавила венгерское восстание, беспокоит далеко не всех венгров. Но то отчаяние, с которым нынче Орбан пинает Евросоюз и Украину, вызвано реально самым неуверенным положением его партии перед грядущими выборами за многие годы. Все опросы показывают, что конкуренты из «Тисы», партии, которую возглавляет Петер Мадьяр, имеют преимущество в рейтинге на целых десять процентов. Особенно не любят ФИДЕС в больших городах, молодежь и образованные группы. На музыкальных концертах стало обычаем скандировать: «Fuck Orban!», причем, что интересно, не только в Венгрии, но и в других европейских городах. Вероятность потери власти весьма высока, а за ней, возможно, и антикоррупционные расследования, которые, никто не сомневается, расскажут очень многое о бессменном премьере, его родственниках и близком окружении, ведь они давно не скрывают свой роскошный образ жизни под разговоры о заботе о рядовых венграх.

Впрочем, победа оппозиции далеко не гарантирована: ФИДЕС весьма опытная и разветвленная организация, и по мажоритарным округам (в Венгрии смешанная, пропорционально-мажоритарная избирательная система), особенно в провинции, имеет преимущество. Поэтому нескрываемые в Киеве и Брюсселе надежды получить более приличное руководство Венгрии могут не оправдаться. Не очень понятно, насколько в пользу Орбана работает открытая поддержка со стороны Дональда Трампа. Трамп, как и Орбан, в Европе в целом весьма непопулярен, как, кстати, и Путин, к которому они оба неравнодушны. К тому же есть очевидное противоречие: Трамп призывает Европу увеличивать расходы на оборону и самим поддерживать Украину, а его фаворит из Будапешта категорически отказывается это делать. Что касается нынешнего заявления Будапешта о блокировании кредита Украине, в Брюсселе отнеслись к этому спокойно. В декабре решение о выделении кредита было поддержано всеми странами, включая Венгрию: тогда просто ей позволили не участвовать в этом финансировании. Найдется решение и в этот раз. Венгрия нуждается в Евросоюзе и его деньгах ничуть не меньше, чем Украина. Все подобные демарши ранее заканчивались тем, что Орбан шел на уступки. Угроза оставить страну без европейского финансирования угробит его и так не самые радужные надежды на электоральную победу, и он это отлично понимает.