У Орбана тот же враг, что у Путина

Руководство Венгрии решило отметить четвертую годовщину массового вторжения России в Украину блокированием 90-миллиардного кредита Европейского союза для этой страны, отбивающейся от агрессии. Премьер-министр Виктор Орбан делает все, чтобы заверить свой народ, что это чужая война, она его не касается и не коснется, пока он остается у власти. А у власти Орбан с далекого 2010 года.
С начала февраля гражданам Венгрии по почте приходит письмо – «Национальная петиция» правительства. Оно проиллюстрировано фотомонтажом, на котором изображен Владимир Зеленский с протянутой рукой, а рядом с ним председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, который показывают, что в руку украинского президента надо что-то положить. Под ним подпись: «Скажем Брюсселю: мы не платим!» А в тексте говорится, что ЕС собирается принять Украину и выплатить ей 800 миллиардов долларов. А денег для этого взять негде, кроме как у венгерских пенсионеров, у которых отнимут ежегодные бонусы, остальным повысят налоги и отменят снижение жилищно-коммунальных расходов.
Эта же тема звучит в публичных выступлениях венгерского премьера: «Европа решила вступить в войну к 2030 году. Она не хочет, не может и не планирует, она просто решила. Апрельские выборы будут последними выборами в Венгрии перед войной, следующее правительство должно будет принять решение по вопросу войны и мира. Брюссель решил, что они победят россиян на территории Украины. Подготовка к войне идет везде, кроме Венгрии и Словакии… Пока у нас националистическое правительство, мы не будем поставлять оружие. Они не могут забрать наши деньги и не могут забрать наших молодых людей в Украину».
Виктор Орбан считает, что создаваемый таким образом общественный психоз, где ужасные Брюссель и Киев хотят обобрать и кинуть в окопы несчастных венгров, поможет ему выиграть парламентские выборы, которые состоятся 12 апреля. Это будут уже четвертые выборы после того, как его партия ФИДЕС пришла к власти, и прием поиска врага неплохо себя зарекомендовал. Так, во время миграционной волны из Сирии по Венгрии ФИДЕС развешивала плакаты с Джорджем Соросом, миллиардером и филантропом венгерского происхождения, который ратовал за помощь беженцам. Та кампания была пропитана антисемитским и антиисламским духом. Венгерские евреи это хорошо почувствовали, и по опросу 2017 года лишь 1% из них поддерживал партию ФИДЕС, в то время как по всей стране ее сторонников было больше половины. Теперь найден другой враг. Впрочем, Зеленский не только украинец, но и еврей, так что…
Украинский президент не упускает случая жестко высказаться по поводу позиции Виктора Орбана. Он это сделал в Давосе на Всемирном экономическом форуме: «Каждый Виктор, который живет за счет европейских денег, одновременно пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльника». И на конференции по безопасности в Мюнхене: дескать, пока «украинцы держат европейский фронт», «даже один Виктор может думать о том, как отращивать его живот, а не о том, как наращивать его армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта». Увы, память о 1956 годе, когда Советская армия жестоко подавила венгерское восстание, беспокоит далеко не всех венгров.
Но то отчаяние, с которым нынче Орбан пинает Евросоюз и Украину, вызвано реально самым неуверенным положением его партии перед грядущими выборами за многие годы. Все опросы показывают, что конкуренты из «Тисы», партии, которую возглавляет Петер Мадьяр, имеют преимущество в рейтинге на целых десять процентов. Особенно не любят ФИДЕС в больших городах, молодежь и образованные группы. На музыкальных концертах стало обычаем скандировать: «Fuck Orban!», причем, что интересно, не только в Венгрии, но и в других европейских городах. Вероятность потери власти весьма высока, а за ней, возможно, и антикоррупционные расследования, которые, никто не сомневается, расскажут очень многое о бессменном премьере, его родственниках и близком окружении, ведь они давно не скрывают свой роскошный образ жизни под разговоры о заботе о рядовых венграх.
Впрочем, победа оппозиции далеко не гарантирована: ФИДЕС весьма опытная и разветвленная организация, и по мажоритарным округам (в Венгрии смешанная, пропорционально-мажоритарная избирательная система), особенно в провинции, имеет преимущество. Поэтому нескрываемые в Киеве и Брюсселе надежды получить более приличное руководство Венгрии могут не оправдаться.
Не очень понятно, насколько в пользу Орбана работает открытая поддержка со стороны Дональда Трампа. Трамп, как и Орбан, в Европе в целом весьма непопулярен, как, кстати, и Путин, к которому они оба неравнодушны. К тому же есть очевидное противоречие: Трамп призывает Европу увеличивать расходы на оборону и самим поддерживать Украину, а его фаворит из Будапешта категорически отказывается это делать.
Что касается нынешнего заявления Будапешта о блокировании кредита Украине, в Брюсселе отнеслись к этому спокойно. В декабре решение о выделении кредита было поддержано всеми странами, включая Венгрию: тогда просто ей позволили не участвовать в этом финансировании. Найдется решение и в этот раз. Венгрия нуждается в Евросоюзе и его деньгах ничуть не меньше, чем Украина. Все подобные демарши ранее заканчивались тем, что Орбан шел на уступки. Угроза оставить страну без европейского финансирования угробит его и так не самые радужные надежды на электоральную победу, и он это отлично понимает.
В отношениях Венгрии с Украиной есть еще один примечательный момент. В украинском Закарпатье проживает большая венгерская община, до ста тысяч человек. Украинские венгры активно принимают участие в войне против российских захватчиков. Знаменита 128-я горно-штурмовая бригада, которая формируется в Закарпатье. А командующим Сил беспилотных систем, на счету которых значительная часть потерь российской армии, является легендарный «Мадяр» — это позывной Роберта Бровди, украинца и этнического венгра. В октябре минувшего года, в годовщину венгерского восстания 1956 года, он обратился к венгерским братьям с призывом вспомнить, как их отцы сказали красной диктатуре: «Русские, идите домой!» «Сегодня Орбан живет искривленной интерпретацией тех событий, - физической боли предков он не ощутил или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома «Венгрия превыше всего», а кровавые деньги и власть тем временем дурманят голову»…
Казалось бы, украинские венгры должны были бы чувствовать поддержку в этой тяжелейшей войне со стороны исторической родины. Но когда по Мукачево, одному из самых «венгерских» городов Украины, ударила российская ракета, всегда многословный Виктор Орбан, ярый защитник всех венгров, промолчал… Очень громкое вышло молчание.