Посланник Трампа встретится с Умеровым в Женеве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует в ближайшее время провести встречу с главой украинской переговорной делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым в Женеве. Об этом Уиткофф заявил на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука 24 февраля 2026 года, по видеосвязи.

«Я приезжаю в Женеву с Джаредом (Кушнером) в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером», — отметил Уиткофф. По его словам, основная цель их визита в Швейцарию — участие в американо-иранских переговорах. «Мы пытаемся решить ситуацию с Ираном дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом, с которым общаюсь почти каждый день, и попросил дозволения президента Владимира Зеленского на встречу с ним в Женеве», — добавил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, встреча с главой СНБО направлена на продолжение диалога и изучение различных вариантов для мирного завершения российско-украинской войны.

Рустем Умеров в ходе встречи в Анкаре также проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о ходе последних переговоров в Женеве и текущей ситуации с безопасностью. Стороны обсудили координацию дальнейших шагов дипломатического процесса, уделив отдельное внимание гуманитарным вопросам.

«Мы благодарны нашим турецким партнерам за последовательную позицию с первых дней полномасштабной войны. Именно Турция в 2022 году приняла решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей — это был важный шаг для безопасности Черноморского региона. Мы продолжаем тесное сотрудничество Украина-Турция», — написал Умеров в своем Telegram-канале.