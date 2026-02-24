USD 1.7000
Посланник Трампа встретится с Умеровым в Женеве

23:11 227

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует в ближайшее время провести встречу с главой украинской переговорной делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым в Женеве. Об этом Уиткофф заявил на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука 24 февраля 2026 года, по видеосвязи.

«Я приезжаю в Женеву с Джаредом (Кушнером) в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером», — отметил Уиткофф. По его словам, основная цель их визита в Швейцарию — участие в американо-иранских переговорах. «Мы пытаемся решить ситуацию с Ираном дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом, с которым общаюсь почти каждый день, и попросил дозволения президента Владимира Зеленского на встречу с ним в Женеве», — добавил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, встреча с главой СНБО направлена на продолжение диалога и изучение различных вариантов для мирного завершения российско-украинской войны.

Рустем Умеров в ходе встречи в Анкаре также проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о ходе последних переговоров в Женеве и текущей ситуации с безопасностью. Стороны обсудили координацию дальнейших шагов дипломатического процесса, уделив отдельное внимание гуманитарным вопросам.

«Мы благодарны нашим турецким партнерам за последовательную позицию с первых дней полномасштабной войны. Именно Турция в 2022 году приняла решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей — это был важный шаг для безопасности Черноморского региона. Мы продолжаем тесное сотрудничество Украина-Турция», — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
23:43 1590
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле Стартовые составы; обновлено
23:39 2771
Ягланд госпитализирован
Ягланд госпитализирован ОБНОВЛЕНО 23:31
23:31 3577
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
21:45 3163
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
22:21 1090
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке
Американские истребители-невидимки уже на Ближнем Востоке о развитии ситуации; обновлено 22:49
22:49 10948
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
22:03 1753
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
22:01 1456
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
20:11 5653
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
22:59 1916
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 2144

