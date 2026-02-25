USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

США расширили санкционный список по России

00:10

США ввели санкции против четырех человек и трех организаций, «связанных с Россией», в рамках мер по кибербезопасности, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Под санкции попали компании Matrix (Operation Zero, зарегистрированная в России) Advance Security Solutions и Special Technology Services (обе базируются в ОАЭ). Кроме того, в списке OFAC оказались граждане России Сергей Зеленюк, Олег Кучеров и Марина Васанович, а также гражданин Узбекистана Азизджон Мамашоев.

Санкции связаны с тем, что, как считают американские власти, Зеленюк через Operation Zero продает «эксплойты» — фрагменты кода или технологии, которые позволяют использовать уязвимости в программах, чтобы получать несанкционированный доступ, красть информацию или управлять электронным устройством. В сообщении OFAC говорится, что в том числе Operation Zero торгует киберинструментами американского производства, которые были созданы для использования правительством США и «избранными союзниками». 

Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу»
Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу» видео, обновлено 01:33
01:33
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59

