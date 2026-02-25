США расширили санкционный список по России

США ввели санкции против четырех человек и трех организаций, «связанных с Россией», в рамках мер по кибербезопасности, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Под санкции попали компании Matrix (Operation Zero, зарегистрированная в России) Advance Security Solutions и Special Technology Services (обе базируются в ОАЭ). Кроме того, в списке OFAC оказались граждане России Сергей Зеленюк, Олег Кучеров и Марина Васанович, а также гражданин Узбекистана Азизджон Мамашоев.

Санкции связаны с тем, что, как считают американские власти, Зеленюк через Operation Zero продает «эксплойты» — фрагменты кода или технологии, которые позволяют использовать уязвимости в программах, чтобы получать несанкционированный доступ, красть информацию или управлять электронным устройством. В сообщении OFAC говорится, что в том числе Operation Zero торгует киберинструментами американского производства, которые были созданы для использования правительством США и «избранными союзниками».