Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею скорейшего завершения войны, однако подчеркнул, что это не означает готовности Украины идти на территориальные уступки.

Президент Украины прокомментировал сообщения о том, что США якобы стремятся завершить войну к 4 июля — 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов.

«Что касается 4 июля и того, что Соединенные Штаты или президент Дональд Трамп хотят закончить войну, — я могу только поддержать такую позицию, если об этом действительно заявил президент США. Для меня это новая информация», — сказал Зеленский.

По его словам, переговорный процесс остается динамичным, и ситуация быстро меняется. Он отметил, что во время встреч в Абу-Даби и Швейцарии представители Украины и США обсуждали возможности ускоренного завершения войны.

«Стороны Украины и Соединенных Штатов поднимали вопрос о желании и видении со стороны США как можно быстрее завершить эту войну», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев поддерживает формат быстрых решений, однако существует принципиальная граница.

«Украина всегда поддерживала быстрые решения. Мы говорим о fast track по вступлению в ЕС и по завершению войны — такой fast track мы поддерживаем безоговорочно. Но это не означает, что речь идет о передаче части наших территорий», — заявил украинский лидер.

Отвечая на вопрос, каким его сделала война, Зеленский отметил: «Думаю, я теперь сосредоточен только на серьезных вещах. У меня нет времени на друзей и дружбу. Не знаю… Старшим стал, старее».