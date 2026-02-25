Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею скорейшего завершения войны, однако подчеркнул, что это не означает готовности Украины идти на территориальные уступки.

Президент Украины прокомментировал сообщения о том, что США якобы стремятся завершить войну к 4 июля — 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов.

«Что касается 4 июля и того, что Соединенные Штаты или президент Дональд Трамп хотят закончить войну, — я могу только поддержать такую позицию, если об этом действительно заявил президент США. Для меня это новая информация», — сказал Зеленский.

По его словам, переговорный процесс остается динамичным, и ситуация быстро меняется. Он отметил, что во время встреч в Абу-Даби и Швейцарии представители Украины и США обсуждали возможности ускоренного завершения войны.

«Стороны Украины и Соединенных Штатов поднимали вопрос о желании и видении со стороны США как можно быстрее завершить эту войну», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев поддерживает формат быстрых решений, однако существует принципиальная граница.

«Украина всегда поддерживала быстрые решения. Мы говорим о fast track по вступлению в ЕС и по завершению войны — такой fast track мы поддерживаем безоговорочно. Но это не означает, что речь идет о передаче части наших территорий», — заявил украинский лидер.

Отвечая на вопрос, каким его сделала война, Зеленский отметил: «Думаю, я теперь сосредоточен только на серьезных вещах. У меня нет времени на друзей и дружбу. Не знаю… Старшим стал, старее».

Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу»
Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу» видео, обновлено 01:33
01:33 5107
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55 1743
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43 2495
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31 4422
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45 3659
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21 1556
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25 12124
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03 2416
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01 2058
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11 6146
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59 2431

