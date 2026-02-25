В США заинтриговали заявлением о падении трех режимов в мире

В течение ближайших шести месяцев Венесуэла, Иран и Куба могут избавиться от своих автократических режимов и изменить их на дружественные Соединенным Штатам.

Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз в эфире CNBC.

По словам сенатора, режимы в этих трех странах действительно могут смениться в течение шести месяцев. Если это завершится успехом, то фактически станет крупнейшим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.

«Мы находимся в моменте, когда в ближайшие шесть месяцев мы можем реально увидеть падение режимов в Иране, Венесуэле и на Кубе, и мы можем увидеть их замену правительствами, которые хотят быть друзьями Америки», - сказал он.

При этом Круз добавил, что есть множество вариантов развития событий, при которых все может «пойти не так».

«Если бы это произошло, это стало бы самым большим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены», - резюмировал он.