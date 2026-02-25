USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

В США заинтриговали заявлением о падении трех режимов в мире

01:12 305

В течение ближайших шести месяцев Венесуэла, Иран и Куба могут избавиться от своих автократических режимов и изменить их на дружественные Соединенным Штатам.

Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз в эфире CNBC.

По словам сенатора, режимы в этих трех странах действительно могут смениться в течение шести месяцев. Если это завершится успехом, то фактически станет крупнейшим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.

«Мы находимся в моменте, когда в ближайшие шесть месяцев мы можем реально увидеть падение режимов в Иране, Венесуэле и на Кубе, и мы можем увидеть их замену правительствами, которые хотят быть друзьями Америки», - сказал он.

При этом Круз добавил, что есть множество вариантов развития событий, при которых все может «пойти не так». 

«Если бы это произошло, это стало бы самым большим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены», - резюмировал он.

Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу»
Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу» видео, обновлено 01:33
01:33 5111
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55 1746
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43 2496
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31 4423
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45 3659
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21 1557
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25 12126
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03 2416
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01 2059
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11 6148
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59 2432

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу»
Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу» видео, обновлено 01:33
01:33 5111
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55 1746
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43 2496
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31 4423
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45 3659
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21 1557
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25 12126
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03 2416
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01 2059
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11 6148
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59 2432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться