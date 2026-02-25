USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Буданов назвал недопустимые действия в войне

01:33 113

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни одной из сторон конфликта.

По словам Буданова, война всегда сопровождается жестокостью, однако даже в таких условиях должны действовать определенные правила.

«Это страшное событие, которое уносит жизни тысяч людей, разрушает города и ломает судьбы. Но даже здесь должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах», - отметил он.

Среди неприемлемых действий руководитель ОП назвал:

прицельные обстрелы больниц и роддомов;

удары по историческим и культурным объектам;

убийства гражданского населения, особенно детей.

Об ударах по гражданским 

Буданов подчеркнул, что не может понять применение оружия против людей, которые не способны сопротивляться.

«При всей жестокости войны я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, физически не способного сопротивляться», - заявил он.

По его мнению, подобные действия являются потерей человеческого достоинства.

Позиция относительно ударов по политическим центрам

Отдельно Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров воюющих стран.

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», - сказал он.

Также он отметил, что в условиях сложных мирных переговоров соблюдение правил является особенно важным. По словам Буданова, даже несмотря на несправедливую и захватническую войну, стороны должны придерживаться определенных принципов.

«Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир», - подытожил он.

Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу»
Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу» видео, обновлено 01:33
01:33 5114
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55 1747
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43 2497
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31 4423
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45 3661
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21 1558
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25 12127
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03 2416
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01 2059
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11 6148
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59 2433

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу»
Лига чемпионов: Дуран и Джафаргулиев забили «Ньюкаслу» видео, обновлено 01:33
01:33 5114
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55 1747
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43 2497
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31 4423
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45 3661
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21 1558
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25 12127
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03 2416
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01 2059
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11 6148
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59 2433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться