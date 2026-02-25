Буданов назвал недопустимые действия в войне

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни одной из сторон конфликта.

По словам Буданова, война всегда сопровождается жестокостью, однако даже в таких условиях должны действовать определенные правила.

«Это страшное событие, которое уносит жизни тысяч людей, разрушает города и ломает судьбы. Но даже здесь должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах», - отметил он.

Среди неприемлемых действий руководитель ОП назвал:

прицельные обстрелы больниц и роддомов;

удары по историческим и культурным объектам;

убийства гражданского населения, особенно детей.

Об ударах по гражданским

Буданов подчеркнул, что не может понять применение оружия против людей, которые не способны сопротивляться.

«При всей жестокости войны я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, физически не способного сопротивляться», - заявил он.

По его мнению, подобные действия являются потерей человеческого достоинства.

Позиция относительно ударов по политическим центрам

Отдельно Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров воюющих стран.

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», - сказал он.

Также он отметил, что в условиях сложных мирных переговоров соблюдение правил является особенно важным. По словам Буданова, даже несмотря на несправедливую и захватническую войну, стороны должны придерживаться определенных принципов.

«Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир», - подытожил он.