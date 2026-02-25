USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Уиткофф «верит во встречу» Зеленского и Путина

01:44 317

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным, на которой они должны решить вопрос территорий и гарантий безопасности.

По его словам, сначала должна состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Только после этого «все, возможно, завершится какой-то трехсторонней встречей» с участием Трампа.

Ключевой темой переговоров Путина и Зеленского мог бы стать территориальный вопрос, добавил спецпосланник президента США.

Кроме того, на встрече могут обсуждаться «вопросы процветания, экономический подъем, возможности, кредит для украинской системы, а также гарантии безопасности», отметил он.

«Мы очень верим в эту встречу, считаем, что частично мы пытались решить все другие вопросы, а затем оставить лидерам вопрос относительно территорий. Да, у нас много работы по территориям, нам нужно рассмотреть все различные концепции, есть много разных вариантов для размышлений», – сказал Уиткофф.

«Карабах» покинул Лигу чемпионов с высоко поднятой головой
«Карабах» покинул Лигу чемпионов с высоко поднятой головой Два гола в ворота «Ньюкасла»; видео, обновлено 01:49
01:49 6729
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55 2197
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43 2853
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31 4814
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45 3919
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21 1768
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25 12750
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03 2736
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01 2335
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11 6348
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59 2690

