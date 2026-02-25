Уиткофф «верит во встречу» Зеленского и Путина

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным, на которой они должны решить вопрос территорий и гарантий безопасности.

По его словам, сначала должна состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Только после этого «все, возможно, завершится какой-то трехсторонней встречей» с участием Трампа.

Ключевой темой переговоров Путина и Зеленского мог бы стать территориальный вопрос, добавил спецпосланник президента США.

Кроме того, на встрече могут обсуждаться «вопросы процветания, экономический подъем, возможности, кредит для украинской системы, а также гарантии безопасности», отметил он.

«Мы очень верим в эту встречу, считаем, что частично мы пытались решить все другие вопросы, а затем оставить лидерам вопрос относительно территорий. Да, у нас много работы по территориям, нам нужно рассмотреть все различные концепции, есть много разных вариантов для размышлений», – сказал Уиткофф.