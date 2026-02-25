USD 1.7000
ЕС выделяет €1 млрд на энергетику Украины

Европейский союз направит 1 млрд евро на восстановление пострадавшей энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен.

По его словам, пакет помощи включает 100 млн евро на гуманитарную поддержку и поставки электрогенераторов, а также дополнительные 920 млн евро на устранение ущерба, нанесенного атаками российских сил.

«Европейский союз не позволит России заморозить Украину и заставить ее подчиняться. Напротив, мы удваиваем нашу поддержку, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение», — подчеркнул Йоргенсен.

На этом фоне в США заявили о прогрессе в мирном процессе. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс отметила, что американские переговорщики работают со сторонами конфликта над урегулированием нерешенных вопросов и достижением соглашения в максимально сжатые сроки.

«Сейчас для прекращения войны в Украине необходима политическая воля. Мы считаем, что находимся ближе к соглашению, чем когда-либо с начала этой войны», — заявила она.

