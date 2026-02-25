USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

02:00

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру относительно решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Об этом сообщает Dennik N.

Лидер партии Бранислав Грёлинг заявил на пресс-конференции у Генпрокуратуры Словакии, что в жалобе премьеру будут предъявлены обвинения в ряде тяжких нарушений.

Депутат Кароль Галек заявил, что, по его мнению, словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

По словам политика, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.

«Карабах» покинул Лигу чемпионов с высоко поднятой головой
«Карабах» покинул Лигу чемпионов с высоко поднятой головой Два гола в ворота «Ньюкасла»; видео, обновлено 01:49
01:49
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема
24 февраля 2026, 22:55
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран
Воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран ОБНОВЛЕНО 23:43
24 февраля 2026, 23:43
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса
«Файлы Эпштейна» довели Ягланда до стресса обновлено 23:31
24 февраля 2026, 23:31
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки
Франция и Британия опровергли сообщения российской разведки обновлено 21:45
24 февраля 2026, 21:45
Иран намекает на сделку с США
Иран намекает на сделку с США
24 февраля 2026, 22:21
США перебрасывают истребители F-22 в Европу
США перебрасывают истребители F-22 в Европу о развитии ситуации; обновлено 01:25
01:25
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
Фарид Гаибов: «Карабах», спасибо за незабываемый футбольный праздник!
24 февраля 2026, 22:03
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
ООН утвердила резолюцию по Украине. Поправку США отклонили
24 февраля 2026, 22:01
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают
Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают Как решить проблему, рассказал эколог
24 февраля 2026, 20:11
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано
Пезешкиан: Недовольство иранцев оправдано ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 22:59
24 февраля 2026, 22:59

