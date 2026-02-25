Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру относительно решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Об этом сообщает Dennik N.

Лидер партии Бранислав Грёлинг заявил на пресс-конференции у Генпрокуратуры Словакии, что в жалобе премьеру будут предъявлены обвинения в ряде тяжких нарушений.

Депутат Кароль Галек заявил, что, по его мнению, словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

По словам политика, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.