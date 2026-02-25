USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Лига чемпионов: «Буде-Глимт» выбил «Интер», «Байер» и «Атлетико» тоже идут дальше

02:09

Помимо матча «Ньюкасл» - «Карабах» (3:2), во вторник состоялись еще три ответных стыковых матча Лиги чемпионов.

В очередной раз удивил норвежский «Буде-Глимт». После домашней победы над миланским «Интером» со счетом 3:1 скандинавы выиграли и в гостях - 2:1.

На 58-й минуте Йенс Петтер Хеуге вывел норвежцев вперед. На 72-й минуте Хокон Эвьен удвоил преимущество гостей. На 77-й минуте Алессандро Бастони отыграл один мяч. 

В 1/8 финала «Буде-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

Немецкий «Байер» и греческий «Олимпиакос» сыграли вничью 0:0. Общий счет - 2:0 в пользу команды из Леверкузена. В 1/8 финала «Байер» сыграет либо с мюнхенской «Баварией», либо с лондонским «Арсеналом».

Еще одним участником 1/8 финала стал мадридский «Атлетико», разгромивший бельгийский «Брюгге» - 4:1. Общий счет - 7:4.

На 23-й минуте Александр Серлот вывел испанскую команду вперед. На 37-й минуте Хоэль Ордоньес забил ответный мяч. На 48-й минуте Джонни Кардозо сделал счет 2:1 в пользу «Атлетико». На 76-й минуте Серлот оформил дубль, а на 87-й минуте сделал хет-трик.

В следующем раунде «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

В среду станут известны еще четыре участника 1/8 финала.

