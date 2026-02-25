Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча с «Ньюкаслом» (2:3), который стал для чемпиона Азербайджана заключительным в нынешней Лиге чемпионов.

«В первую очередь хочу поблагодарить мою команду, - говорит рулевой агдамского клуба. - Мы провели очень интересный сезон. Доволен показанной игрой, продемонстрированным перфомансом, проявленным характером. Сегодня, в последней игре, футболисты проявили себя максимально хорошо. После матча в Баку было сложно подготовить команду психологически. Несмотря на пропущенные быстрые голы, игроки смогли собраться и боролись до конца.

Пользуясь случаем, благодарю болельщиков «Ньюкасла». Они иногда болели и за нашу команду, когда нам удавались хорошие атаки. Аплодировали нам, когда мы забили гол. Знаю, что посетившие наш прекрасный Баку английские болельщики остались очень довольны, много позитивного писали и говорили.

Конечно же, благодарю и наших болельщиков. Тех, кто был сегодня на стадионе, тех, кто болел за нас в Азербайджане. Во время этого марафона они были с нами до конца. А мы старались их радовать, показать, что такое большой футбол.

Каждый матч делал нас намного более опытными. Мы играли против больших клубов с разным стилем игры. Но самым большим опытом стали матчи против английских команд. Я и раньше говорил, что английский футбол сильно отличается от европейского. То есть есть английский футбол, а есть - европейский.

Конечно, хотелось сыграть лучше, но думаю, показали себя с хорошей стороны. Эту Лигу чемпионов быстро забыть не удастся. Футболисты очень устали - и физически, и психологически. В некоторых матчах мы получали мощные удары. Тем не менее мы всегда ставили максимальные задачи.

Сейчас надо в сжатые сроки собраться. Мне и футболистам нужно взять себя в руки, привести команду, себя в нормальное здоровое состояние, а потом сесть и хорошенько подумать, как добиться в ближайшие месяцы и годы еще больших успехов».