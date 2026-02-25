Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча с «Ньюкаслом» (2:3), который стал для чемпиона Азербайджана заключительным в нынешней Лиге чемпионов.
«В первую очередь хочу поблагодарить мою команду, - говорит рулевой агдамского клуба. - Мы провели очень интересный сезон. Доволен показанной игрой, продемонстрированным перфомансом, проявленным характером. Сегодня, в последней игре, футболисты проявили себя максимально хорошо. После матча в Баку было сложно подготовить команду психологически. Несмотря на пропущенные быстрые голы, игроки смогли собраться и боролись до конца.
Пользуясь случаем, благодарю болельщиков «Ньюкасла». Они иногда болели и за нашу команду, когда нам удавались хорошие атаки. Аплодировали нам, когда мы забили гол. Знаю, что посетившие наш прекрасный Баку английские болельщики остались очень довольны, много позитивного писали и говорили.
Конечно же, благодарю и наших болельщиков. Тех, кто был сегодня на стадионе, тех, кто болел за нас в Азербайджане. Во время этого марафона они были с нами до конца. А мы старались их радовать, показать, что такое большой футбол.
Каждый матч делал нас намного более опытными. Мы играли против больших клубов с разным стилем игры. Но самым большим опытом стали матчи против английских команд. Я и раньше говорил, что английский футбол сильно отличается от европейского. То есть есть английский футбол, а есть - европейский.
Конечно, хотелось сыграть лучше, но думаю, показали себя с хорошей стороны. Эту Лигу чемпионов быстро забыть не удастся. Футболисты очень устали - и физически, и психологически. В некоторых матчах мы получали мощные удары. Тем не менее мы всегда ставили максимальные задачи.
Сейчас надо в сжатые сроки собраться. Мне и футболистам нужно взять себя в руки, привести команду, себя в нормальное здоровое состояние, а потом сесть и хорошенько подумать, как добиться в ближайшие месяцы и годы еще больших успехов».
В ответном матче с «Ньюкаслом» «Карабах» играл по непривычной для себя схеме в пять защитников. Говоря об этом, Гурбан Гурбанов заявил, что порой соперник заставляет делать изменения.
«У каждой команды своя система игры. Мы в первую очередь хотим улучшать то, что мы умеем, совершенствовать свой стиль. Но иногда попадаются соперники, которые и мячом хорошо владеют, и физически сильные, а также тактически хорошо подготовлены. В таких случаях приходится идти на изменения. Поэтому в Баку мы в ходе игры перешли на игру в пять защитников, а в Ньюкасле играли так с первых минут. У нас игроки середины поля более атакующего плана, в связи с этим мы решили, что пусть под ними будет больше оборонительных футболистов.
Чтобы поменять систему игры, нужны подходящие игроки. Мы приглашаем в команду футболистов под нашу схему. Но если в будущем мы увидим, что нам в еврокубках сложно, подумаем над изменениями.
Проблемы при стандартных положениях? Я думаю, что тут больше сыграла роль сила соперника, чем наша слабость. На тренировках мы готовились к «стандартам» «Ньюкасла». Но соперник сильнее нас в этом компоненте. Они каждый раз по-разному разыгрывали «стандарты». У них высокие, физически мощные футболисты.
В современном футболе стандартные положения - это, быть может, 30 процентов успешного результата. Мы отстаем не только в «стандартах», а в целом. Англия, Европа развиваются с большой скоростью. Мы от них отстаем, но при этом они прогрессируют быстрее. Сейчас в футболе столько деталей. Раньше такого не было. Футбол, как и наука, развивается бешеными темпами. Футбол - это не только игра 11 на 11. Это инфраструктура, здоровье, питание, восстановление. Мы очень сильно проигрываем.
Несмотря на все это, мои футболисты проявили героизм. Мы всегда стараемся быть смелыми, держаться крепко на ногах независимо от соперника. Нам это удалось. Возможно, наши соперники не ожидали от нас такой прыти. В реалиях Азербайджана мы добились такого успеха! И я еще раз хочу сказать, что и «Карабах», и азербайджанский футбол, и наши болельщики получили огромный опыт».