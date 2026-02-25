Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…

«За первые десять месяцев я положил конец 8 войнам,... в том числе в Камбодже и Таиланде, Пакистане и Индии. Были бы ядерные войны. 35 миллионов человек. Люди говорили, что премьер-министр Пакистана погиб бы, если бы не мое участие. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно, война в Газе, которая продолжается на очень низком уровне», - сказал Трамп.

В частности, Трамп заявил о «переломе эпохи» за первый год после его возвращения в Белый дом, защите тарифной политики, призвал Конгресс принять законопроект о подтверждении гражданства избирателей (SAVE America Act). Трамп подчеркнул, что этот закон необходим для борьбы с фальсификациями на выборах. Демократы выступают против этого закона, предупреждая о риске лишения права голоса части законных избирателей.

Трамп противопоставил себя Джо Байдену, утверждая, что «унаследовал страну в кризисе», а затем добился «преобразований, которых никто никогда не видел», и «разворота на века». «Это золотой век Америки», – сказал Трамп.

Особое внимание было уделено политике тарифов и пошлин, против которой недавно выступил Верховный суд США. В ходе обращения к Конгрессу Трамп объявил о начале войны с мошенничеством в США и поручил возглавить эту работу вице-президенту Джей Ди Вэнсу. «Я официально объявляю о войне с мошенничеством, которую возглавит наш великий вице-президент Джей Ди Вэнс. Он добьется своего. Хватит этого мошенничества», — сказал Трамп. По его словам, «члены сомалийской общины разграбили американские налоговые резервы на сумму около 19 миллиардов долларов. У нас есть вся информация. И на самом деле эта цифра намного выше. А в Калифорнии, Массачусетсе, Мэне и многих других штатах ситуация еще хуже», — сказал Трамп.

Трамп сделал и жесткие заявления по Ирану. По его словам, Иран разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а сейчас работает над созданием таких, которые будут способны долететь до США. «После операции «Полуночный молот» их (Иран) предостерегли от попыток восстановить свои программы вооружений, в частности связанные с ядерным оружием. Вместе с тем они продолжают все восстанавливать. Мы ее (ядерную программу) уничтожили, а они хотят начать все сначала», - заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что хотел бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем. «Они (Иран) хотят заключить сделку, но мы не услышали этих слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия»... В одном я уверен: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире получить ядерное оружие. Я не могу этого допустить», — сказал президент США. «Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу, но никогда не поколеблюсь противостоять угрозам Америке там, где это необходимо», – заявил Трамп.

Трамп во время обращения к Конгрессу затронул и тему войны между Россией и Украиной. В частности, президент подчеркнул, что его администрация активно занимается вопросом урегулирования войны между Россией и Украиной. Трамп в очередной раз напомнил, что, по его мнению, война никогда бы не началась, если бы он был президентом. «И мы очень упорно работаем, чтобы закончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где двадцать пять тысяч солдат гибнут каждый месяц. Подумайте об этом, двадцать пять тысяч солдат гибнут в месяц. Война, которой бы никогда не было, если бы я был президентом», - подчеркнул американский лидер.

По словам главы Белого дома, усилия направлены на прекращение боевых действий и снижение количества жертв.

Во время обращения президент США также вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая погибла в штате Северная Каролина: «Она сбежала от жестокой войны, но была убита закоренелым преступником, которого отпустили убивать». Трамп обратился к ее матери, которая находилась в зале: «Мы гордимся, что сегодня здесь женщина, которая прошла через ад - Анна Заруцкая».

В выступлении Трампа не упоминалась ситуация в Газе. Не говорил он и об отношениях с Израилем. Американский лидер лишь дважды упомянул Россию. Один раз - в контексте войны РФ против Украины, второй - говоря о наличии российских вооружений у Венесуэлы.

Упомянув о Венесуэле, Трамп сказал, что США получили от этой страны свыше 80 млн баррелей нефти: «Мы только что получили от нашего нового друга и партнера, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти».

Трамп в обращении к Конгрессу также сказал, что США восстанавливают «американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии, действуя в целях обеспечения наших национальных интересов и защиты нашей страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства». По его словам, долгие годы «обширные территории» в Латинской Америке, включая значительную часть Мексики, контролировались «кровожадными наркокартелями».

Еще до начала речи президента США перед Конгрессом из зала заседаний Палаты представителей вывели ее члена Эла Грина. Политик-демократ развернул в зале плакат с надписью «Темнокожие люди не обезьяны!», отсылающий к видео с карикатурой на чету Обама, опубликованному на страничке Трампа в его личной соцсети.