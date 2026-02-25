USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Разбился турецкий F-16: пилот погиб

09:14 1607

Губернатор турецкой провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу сообщил, что истребитель F-16, приписанный к 9-й авиабазе, потерпел крушение. Пилот погиб.

Крушение, по информации губернатора, произошло около 00:50 (01:50 по Баку) во время выполнения планового задания. В соцсети X он выразил соболезнования семье погибшего.

Минобороны Турции подтвердило информации о крушении истребителя, передают турецкие СМИ. Военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолета. Комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения, сообщили в оборонном ведомстве. Министр Яшар Гюлер выразил соболезнования в связи со смертью майора Ибрагима Болата. Турецкие СМИ отмечают, что пилот выпрыгнул с парашютом перед инцидентом. 

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 168
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 303
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3940
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 656
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 305
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 692
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1608
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2168
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4704
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4403
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2385

ЭТО ВАЖНО

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 168
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 303
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3940
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 656
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 305
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 692
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1608
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2168
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4704
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4403
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2385
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться