В Азербайджане введен в эксплуатацию суперкомпьютерный центр на базе Lenovo

Компания AzInTelecom, крупнейший провайдер облачных услуг в Азербайджане и исполнитель проекта «Правительственное облако», запустила первый в стране суперкомпьютерный центр, построенный на базе высокопроизводительных серверов Lenovo ThinkSystem.

Кластер высокопроизводительных вычислений (HPC) был разработан для ускорения прогресса страны в области искусственного интеллекта и содействия цифровой трансформации в соответствии со Стратегией развития искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы. Новый суперкомпьютерный центр позволит обрабатывать данные локально в Азербайджане, что способствует укреплению цифрового суверенитета страны и обеспечит ощутимые преимущества для граждан. Теперь ключевые задачи - от государственных услуг на базе искусственного интеллекта и цифровых платформ на азербайджанском языке до аналитики кибербезопасности и национальных исследовательских проектов - могут разрабатываться, тестироваться и выполняться внутри страны в надежной и защищенной среде. Такой подход повышает оперативность обслуживания, защищает конфиденциальную информацию и гарантирует, что инновации в области искусственного интеллекта напрямую поддерживают потребности, доверие и цифровую вовлеченность населения Азербайджана. «Создание суперкомпьютерного центра имеет стратегическое значение для развития экосистемы искусственного интеллекта в стране. Центр станет ключевой технологической инфраструктурой, обеспечивающей обработку больших объемов данных и быстрый запуск моделей искусственного интеллекта, - отметил Эльхан Азизов, генеральный директор AzInTelecom. - Инфраструктура Lenovo позволяет нам разрабатывать локальные проекты в сфере ИИ внутри страны, без опоры на внешние ресурсы. В то же время она обеспечивает более защищенную среду для обработки государственных данных, что усиливает конкурентоспособность Азербайджана в области искусственного интеллекта в регионе». Фундамент для безопасных локальных инноваций в сфере ИИ Новый суперкомпьютерный центр сочетает в себе чрезвычайную вычислительную мощность, высокоскоростную передачу данных и надежность корпоративного уровня. Его архитектура специально разработана для безопасного обучения, запуска и масштабирования передовых моделей искусственного интеллекта внутри страны, что позволяет ускорить предоставление государственных услуг, усилить кибербезопасность и стимулировать инновации.

По итогам тендера компания AzInTelecom выбрала Lenovo для проектирования и развертывания высокопроизводительного суперкомпьютера, предназначенного для решений в сфере искусственного интеллекта и способного поддерживать наиболее ресурсоемкие рабочие нагрузки. Построенный HPC-кластер базируется на серверах Lenovo ThinkSystem с процессорами Intel x86 и эталонной архитектурой NVIDIA, оптимизированной как для обучения моделей ИИ, так и для их высокопроизводительного практического применения. Система предоставляет вычислительные ресурсы, необходимые для быстрого и эффективного обучения и развертывания крупных и сложных моделей ИИ, включая приложения, работающие с большими объемами данных. Это позволяет организациям в Азербайджане обрабатывать крупные массивы данных, повышать точность моделей и сокращать время от разработки до реального развертывания, быстрее переводя аналитику данных в реальные действия для бизнеса, граждан и государственных сервисов. Специализированная система управления обеспечивает надежную, безопасную и непрерывную работу платформы ИИ. Этот оркестрационный слой поддерживает мониторинг, планирование и управление жизненным циклом всей инфраструктуры, позволяя ИИ-сервисам оставаться доступными, устойчивыми и готовыми поддерживать национальные приоритеты. Производительность национального масштаба В основе архитектуры суперкомпьютера - серверы Lenovo ThinkSystem SR680a V3, оснащенные графическими процессорами NVIDIA H200. Высокоскоростная сеть NVIDIA InfiniBand NDR (400 Гбит/с) обеспечивает эффективное масштабирование инфраструктуры, а выделенный кластер управления из пяти серверов Lenovo ThinkSystem SR630 V3 обеспечивает оркестрацию, мониторинг и управление жизненным циклом. Высокопроизводительное хранилище, оптимизированное для задач ИИ, гарантирует быстрый доступ к данным и их обработку даже при интенсивном обучении моделей. За хранение и обработку данных в кластере отвечает система DDN AI400X2, специально созданная для задач искусственного интеллекта и обеспечивающая устойчивый высокоскоростной доступ к данным для обучения больших моделей. Платформа работает на ПО NVIDIA AI Enterprise и поддерживается сервисами Lenovo Premier Support, что гарантирует безопасную и стабильную среду для эксплуатации ИИ‑систем промышленного уровня.