В Азербайджане введен в эксплуатацию суперкомпьютерный центр на базе Lenovo

Компания AzInTelecom, крупнейший провайдер облачных услуг в Азербайджане и исполнитель проекта «Правительственное облако», запустила первый в стране суперкомпьютерный центр, построенный на базе высокопроизводительных серверов Lenovo ThinkSystem.

Кластер высокопроизводительных вычислений (HPC) был разработан для ускорения прогресса страны в области искусственного интеллекта и содействия цифровой трансформации в соответствии со Стратегией развития искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы.

Новый суперкомпьютерный центр позволит обрабатывать данные локально в Азербайджане, что способствует укреплению цифрового суверенитета страны и обеспечит ощутимые преимущества для граждан. Теперь ключевые задачи - от государственных услуг на базе искусственного интеллекта и цифровых платформ на азербайджанском языке до аналитики кибербезопасности и национальных исследовательских проектов - могут разрабатываться, тестироваться и выполняться внутри страны в надежной и защищенной среде. Такой подход повышает оперативность обслуживания, защищает конфиденциальную информацию и гарантирует, что инновации в области искусственного интеллекта напрямую поддерживают потребности, доверие и цифровую вовлеченность населения Азербайджана.

«Создание суперкомпьютерного центра имеет стратегическое значение для развития экосистемы искусственного интеллекта в стране. Центр станет ключевой технологической инфраструктурой, обеспечивающей обработку больших объемов данных и быстрый запуск моделей искусственного интеллекта, - отметил Эльхан Азизов, генеральный директор AzInTelecom. - Инфраструктура Lenovo позволяет нам разрабатывать локальные проекты в сфере ИИ внутри страны, без опоры на внешние ресурсы. В то же время она обеспечивает более защищенную среду для обработки государственных данных, что усиливает конкурентоспособность Азербайджана в области искусственного интеллекта в регионе».

 Фундамент для безопасных локальных инноваций в сфере ИИ

Новый суперкомпьютерный центр сочетает в себе чрезвычайную вычислительную мощность, высокоскоростную передачу данных и надежность корпоративного уровня. Его архитектура специально разработана для безопасного обучения, запуска и масштабирования передовых моделей искусственного интеллекта внутри страны, что позволяет ускорить предоставление государственных услуг, усилить кибербезопасность и стимулировать инновации.

По итогам тендера компания AzInTelecom выбрала Lenovo для проектирования и развертывания высокопроизводительного суперкомпьютера, предназначенного для решений в сфере искусственного интеллекта и способного поддерживать наиболее ресурсоемкие рабочие нагрузки. Построенный HPC-кластер базируется на серверах Lenovo ThinkSystem с процессорами Intel x86 и эталонной архитектурой NVIDIA, оптимизированной как для обучения моделей ИИ, так и для их высокопроизводительного практического применения.

Система предоставляет вычислительные ресурсы, необходимые для быстрого и эффективного обучения и развертывания крупных и сложных моделей ИИ, включая приложения, работающие с большими объемами данных. Это позволяет организациям в Азербайджане обрабатывать крупные массивы данных, повышать точность моделей и сокращать время от разработки до реального развертывания, быстрее переводя аналитику данных в реальные действия для бизнеса, граждан и государственных сервисов.

Специализированная система управления обеспечивает надежную, безопасную и непрерывную работу платформы ИИ. Этот оркестрационный слой поддерживает мониторинг, планирование и управление жизненным циклом всей инфраструктуры, позволяя ИИ-сервисам оставаться доступными, устойчивыми и готовыми поддерживать национальные приоритеты.

Производительность национального масштаба

В основе архитектуры суперкомпьютера - серверы Lenovo ThinkSystem SR680a V3, оснащенные графическими процессорами NVIDIA H200.

Высокоскоростная сеть NVIDIA InfiniBand NDR (400 Гбит/с) обеспечивает эффективное масштабирование инфраструктуры, а выделенный кластер управления из пяти серверов Lenovo ThinkSystem SR630 V3 обеспечивает оркестрацию, мониторинг и управление жизненным циклом.

Высокопроизводительное хранилище, оптимизированное для задач ИИ, гарантирует быстрый доступ к данным и их обработку даже при интенсивном обучении моделей. За хранение и обработку данных в кластере отвечает система DDN AI400X2, специально созданная для задач искусственного интеллекта и обеспечивающая устойчивый высокоскоростной доступ к данным для обучения больших моделей.

Платформа работает на ПО NVIDIA AI Enterprise и поддерживается сервисами Lenovo Premier Support, что гарантирует безопасную и стабильную среду для эксплуатации ИИ‑систем промышленного уровня.

Глобальное лидерство Lenovoв области искусственного интеллекта

В рамках реализации проекта Lenovo обеспечила его комплексную поддержку - от развертывания системы и передачи компетенций до последующего технического сопровождения. Компания гарантирует, что ее оборудование, используемое в новом суперкомпьютерном центре, будет работать эффективно, обслуживаться на протяжении длительного времени и обеспечит возможность масштабирования в соответствии с будущими потребностями в области ИИ.

«В Lenovo мы стремимся ускорить глобальное внедрение искусственного интеллекта, обеспечивая вычислительные мощности для обработки данных - там и тогда, где они необходимы больше всего. Это стремление подкрепляется нашим лидерством в области высокопроизводительных вычислений и глубоким пониманием инфраструктурных требований для внедрения трансформационных ИИ-решений, - сказал Расим Бахши, директор Lenovo Global Technology Azerbaijan. - Обладая самым широким в отрасли портфелем, включающим более 80 продуктов, созданных специально для ИИ‑нагрузок, а также стратегическими партнерствами с ведущими производителями чипсетов, оборудования, ПО и сервисов, включая NVIDIA, DDN и Intel, Lenovo предоставляет комплексные ИИ‑решения от периферии до дата‑центра и облака. Такой гибридный подход позволяет организациям внедрять инновации с уверенностью, сохраняя полный контроль над цифровым суверенитетом и безопасностью данных. Суперкомпьютерный центр в Азербайджане является ярким примером этой философии, где передовая инфраструктура ИИ поддерживает критически важные для страны исследования, образование и цифровую трансформацию без компромиссов в области защиты данных и операционной автономии».

Согласно последнему рейтингу TOP500, Lenovo сохраняет позицию мирового лидера по количеству представленных в списке суперкомпьютерных систем. Рейтинг Green500 дополнительно подчеркивает первенство Lenovo в энергоэффективности: серверы Lenovo ThinkSystem лежат в основе одних из самых энергоэффективных суперкомпьютеров в мире, включая самые экологичные системы в Нидерландах и Канаде, две ведущие системы в Турции, вторую по энергоэффективности в Северной Америке и несколько систем, входящих в тройку лучших в Германии и Испании.

Объединяя глобальную экспертизу в области суперкомпьютеров с локальной инфраструктурой, Lenovo и AzInTelecom помогают Азербайджану превращать передовые возможности ИИ в надежные практические результаты для экономики и граждан страны.

 Об AzInTelecom

ООО “AzInTelecom”, функционирующее в составе Азербайджанского Холдинга Транспорта и Коммуникаций (AZCON), предоставляет широкий спектр передовых цифровых решений, включая облачную инфраструктуру, услуги цифровой подписи и идентификации нового поколения, бизнес-ориентированные цифровые платформы и решения в области кибербезопасности. Благодаря своей деятельности компания повышает цифровую устойчивость и организационную эффективность своих клиентов, одновременно поддерживая устойчивое развитие цифровой экосистемы страны.

О Lenovo

Lenovo - это глобальный технологический лидер с оборотом 69 миллиардов долларов США, занимающий 196-е место в рейтинге Fortune Global 500 и обслуживающий миллионы клиентов на 180 рынках. Сосредоточившись на смелом видении создания интеллектуальных технологий для всех, Lenovo укрепила свой успех в качестве крупнейшего производителя ПК с полным портфелем устройств с поддержкой ИИ, готовых к ИИ и оптимизированных для ИИ (ПК, рабочие станции, смартфоны, планшеты), ИТ-инфраструктура (серверы, СХД, периферийные и высокопроизводительные вычисления, программно-определяемая инфраструктура), ПО, услуги и сервисы. Акции Lenovo котируются на Гонконгской фондовой бирже под брендом Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Чтобы узнать больше, посетите сайт.

 

