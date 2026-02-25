Нефть торгуется разнонаправленно

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 1,34 доллара США, или на 1,83%, до 71,97 доллара США.

На межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость майского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2026 год выросла на 0,74% и составила 71,1 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 0,72% и достигла 66,1 доллара США за баррель.