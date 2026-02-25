USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Нефть торгуется разнонаправленно

10:05 242

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 1,34 доллара США, или на 1,83%, до 71,97 доллара США.

На межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость майского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2026 год выросла на 0,74% и составила 71,1 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 0,72% и достигла 66,1 доллара США за баррель.

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 173
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 308
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3940
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 663
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 306
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 695
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1612
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2178
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4707
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4408
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2385

