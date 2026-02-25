Постпред России при ООН назвал себя украинцем

USD 1.7000
Постоянный представитель России при ООН Валерий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации по Украине заявил о своем украинском происхождении.

«Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», - сказал Небензя.

С такой интерпретацией не согласилась замглавы МИД Украины Марьяна Бец. Она заявила, что Небензя –не украинец, как и русские с украинцами не представляют собой один народ. По ее словам, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом.

