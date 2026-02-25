USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов 23–25 февраля 2026 года находился с визитом в Женеве с целью участия в высоком уровне 61-й сессии Совета ООН по правам человека. Как сообщили в МИД, в рамках визита замминистра выступил на высокоуровневом сегменте 61-й сессии Совета ООН по правам человека, а также провел ряд двусторонних встреч высокого уровня.

В ходе выступления он рассказал о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, вопросах, вытекающих из Вашингтонского соглашения между двумя странами, в том числе о вкладе Зангезурского коридора в региональное развитие.

Также была представлена информация о мерах, предпринимаемых Азербайджаном для устранения гуманитарных последствий бывшего конфликта, включая выяснение судьбы пропавших без вести лиц, борьбу с минной угрозой и реализацию программы «Великое возвращение», предусматривающей безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев.

Отмечено, что широкомасштабное минное загрязнение продолжает оставаться серьезным препятствием для полноценной реализации прав человека, и в этой сфере важно усиление международного сотрудничества.

Заместитель министра в своем выступлении подчеркнул, что судебный процесс в отношении лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, был проведен в соответствии с международным правом и национальным законодательством, а принятыми решениями Азербайджан восстановил справедливость.

Замминистра также отметил, что в опубликованном 13 марта 2025 года заключении Рабочей группы Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям по делу Рубена Варданяна были отклонены утверждения армянской стороны, а также вновь подтверждено, что осуществленные Азербайджаном правовые процедуры соответствуют международным стандартам.

Кроме того, было подчеркнуто возрастание роли Азербайджана как международной платформы для диалога. Отмечено, что проведенное в Азербайджане мероприятие COP29 внесло важный вклад в ускорение климатических действий, а также доведено до сведения, что в текущем году в Баку состоятся 82-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, 13-я сессия Всемирного форума городов ООН и 7-й Всемирный форум по межкультурному диалогу.

