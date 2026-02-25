Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов 23–25 февраля 2026 года находился с визитом в Женеве с целью участия в высоком уровне 61-й сессии Совета ООН по правам человека. Как сообщили в МИД, в рамках визита замминистра выступил на высокоуровневом сегменте 61-й сессии Совета ООН по правам человека, а также провел ряд двусторонних встреч высокого уровня.

В ходе выступления он рассказал о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, вопросах, вытекающих из Вашингтонского соглашения между двумя странами, в том числе о вкладе Зангезурского коридора в региональное развитие.

Также была представлена информация о мерах, предпринимаемых Азербайджаном для устранения гуманитарных последствий бывшего конфликта, включая выяснение судьбы пропавших без вести лиц, борьбу с минной угрозой и реализацию программы «Великое возвращение», предусматривающей безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев.

Отмечено, что широкомасштабное минное загрязнение продолжает оставаться серьезным препятствием для полноценной реализации прав человека, и в этой сфере важно усиление международного сотрудничества.

Заместитель министра в своем выступлении подчеркнул, что судебный процесс в отношении лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, был проведен в соответствии с международным правом и национальным законодательством, а принятыми решениями Азербайджан восстановил справедливость.