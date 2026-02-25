Россия ударила по Запорожской области: 4 погибших, есть раненые

Российские войска обстреляли Запорожский район, в результате чего погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА (областной военной администрации) Иван Федоров.

По его словам, в течение суток армия РФ нанесла 643 удара по 32 населенным пунктам региона.