Россия ударила по Запорожской области: 4 погибших, есть раненые

Российские войска обстреляли Запорожский район, в результате чего погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА (областной военной администрации) Иван Федоров.
По его словам, в течение суток армия РФ нанесла 643 удара по 32 населенным пунктам региона.
Федоров добавил, что в общей сложности поступило 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
«Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке», - отметил чиновник.
Также, по словам Федорова, россияне в течение суток применили для ударов 401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV). Кроме того, было нанесено и 223 артиллерийских удара по области.
В ночь на 23 февраля РФ атаковала энергетику и жилой сектор Одесской области. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, два человека погибли. Также известно, что пострадали трое мужчин: 49-летний, 22-летний и еще один, которому на вид около 40 лет - он находится в тяжелом состоянии.