США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы

По ее словам, в Госдепартаменте США сообщили, что украинские удары по Новороссийску в конце прошлого года повлияли на американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан.

Администрация Дональда Трампа передала официальный дипломатический демарш Украине после атаки на российский нефтяной объект в районе Новороссийска в Черном море. Об этом на брифинге заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

«Мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападений на американские интересы», – сказала Стефанишина на брифинге, уточнив, что речь идет именно об экономических интересах США, а не о запрете атак на российскую военную или энергетическую инфраструктуру в целом. «Мы приняли это во внимание», – добавила Стефанишина.

В конце ноября украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск. В результате удара была повреждена инфраструктура, в частности ключевой трубопровод, транспортирующий казахстанскую нефть к Черному морю. Основным акционером Каспийского трубопроводного консорциума является Chevron. После атаки экспорт казахстанской нефти существенно сократился, что затронуло американские экономические интересы.

Посол отметила, что в обращении Госдепартамента подчеркивалось: в настоящее время США имеют значительные экономические интересы в Казахстане, но не в Украине.

В Минэнерго Казахстана заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности. В МИД республики добавили, что атаки на КТК наносят ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В свою очередь в украинском МИД подчеркивали, что действия Киева не направлены против республики и являются самообороной в рамках 51 статьи Устава ООН.

КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.