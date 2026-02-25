USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы

10:34 314

Администрация Дональда Трампа передала официальный дипломатический демарш Украине после атаки на российский нефтяной объект в районе Новороссийска в Черном море. Об этом на брифинге заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

По ее словам, в Госдепартаменте США сообщили, что украинские удары по Новороссийску в конце прошлого года повлияли на американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан.

«Мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападений на американские интересы», – сказала Стефанишина на брифинге, уточнив, что речь идет именно об экономических интересах США, а не о запрете атак на российскую военную или энергетическую инфраструктуру в целом. «Мы приняли это во внимание», – добавила Стефанишина.

В конце ноября украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск. В результате удара была повреждена инфраструктура, в частности ключевой трубопровод, транспортирующий казахстанскую нефть к Черному морю. Основным акционером Каспийского трубопроводного консорциума является Chevron. После атаки экспорт казахстанской нефти существенно сократился, что затронуло американские экономические интересы. 

Посол отметила, что в обращении Госдепартамента подчеркивалось: в настоящее время США имеют значительные экономические интересы в Казахстане, но не в Украине.

В Минэнерго Казахстана заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности. В МИД республики добавили, что атаки на КТК наносят ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В свою очередь в украинском МИД подчеркивали, что действия Киева не направлены против республики и являются самообороной в рамках 51 статьи Устава ООН.

КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 182
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 315
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3942
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 670
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 307
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 704
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1618
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2190
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4712
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4410
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2388

ЭТО ВАЖНО

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 182
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 315
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3942
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 670
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 307
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 704
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1618
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2190
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4712
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4410
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2388
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться