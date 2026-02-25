Билл Гейтс о связях с русскими женщинами

Основатель Microsoft Билл Гейтс открыто признался, что у него были две связи с русскими женщинами, о которых позже узнал Джеффри Эпштейн, но в них не были замешаны жертвы Эпштейна, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Гейтс сказал сотрудникам Фонда Гейтса, что было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с сексуальным преступником.

В информации СМИ цитировалась запись комментариев, сделанных Гейтсом в мэрии.

«Я приношу извинения другим людям, которые оказались втянуты в это из-за ошибки, которую я совершил. Я не делал ничего противозаконного. Я не видел ничего противозаконного», - сказал Гейтс сотрудникам фонда.

Позже Фонд Гейтса дал комментарий агентству Reuters, в котором отмечается, что Билл Гейтс «взял на себя ответственность за свои действия» из-за связей с покойным финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном на встрече в мэрии с сотрудниками Фонда Гейтса.