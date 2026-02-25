USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Билл Гейтс о связях с русскими женщинами

10:34 352

Основатель Microsoft Билл Гейтс открыто признался, что у него были две связи с русскими женщинами, о которых позже узнал Джеффри Эпштейн, но в них не были замешаны жертвы Эпштейна, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Гейтс сказал сотрудникам Фонда Гейтса, что было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с сексуальным преступником.

В информации СМИ цитировалась запись комментариев, сделанных Гейтсом в мэрии.

«Я приношу извинения другим людям, которые оказались втянуты в это из-за ошибки, которую я совершил. Я не делал ничего противозаконного. Я не видел ничего противозаконного», - сказал Гейтс сотрудникам фонда.

Позже Фонд Гейтса дал комментарий агентству Reuters, в котором отмечается, что Билл Гейтс «взял на себя ответственность за свои действия» из-за связей с покойным финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном на встрече в мэрии с сотрудниками Фонда Гейтса.

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 183
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 316
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3942
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 671
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 307
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 704
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1619
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2192
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4713
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4411
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2388

ЭТО ВАЖНО

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 183
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 316
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3942
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 671
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 307
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 704
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1619
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2192
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4713
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4411
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2388
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться