USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…

10:45 186

Исключение Рамиза Мехтиева из числа действительных членов Национальной академии наук Азербайджана будет осуществлено «с соблюдением требований действующего законодательства», заявили в пресс-службе НАНА.

«В случае если его (Мехтиева) виновность по предъявленным обвинениям будет подтверждена приговором суда, данный вопрос будет вынесен на обсуждение членов Общего собрания НАНА и принято соответствующее решение.

Руководство Академии вновь решительно осуждает совершённые Рамизом Энвер оглу Мехтиевым деяния, направленные против государства, и заявляет об их недопустимости и непростительности», - сказано в заявлении.

Бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев в настоящее время находится под домашним арестом, в его отношении ведется предварительное следствие.

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 187
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 318
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3942
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 673
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 307
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 707
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1620
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2196
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4715
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4413
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2389

ЭТО ВАЖНО

Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 187
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 318
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 3942
Новая поставка из Азербайджана в Армению
Новая поставка из Азербайджана в Армению
10:01 673
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона
Замглавы МИД Азербайджана о вкладе Зангезурского коридора в развитие региона ФОТО
10:14 307
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
Постпред России при ООН назвал себя украинцем
10:13 707
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
Разбился турецкий F-16: пилот погиб
09:14 1620
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: премьер-министр Пакистана погиб бы, Азербайджан и Армения… обновлено 10:19
10:19 2196
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
Прощальная речь Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов: «Мне нужно взять себя в руки... А потом сесть и хорошенько подумать»
05:47 4715
Афганистан идет на помощь Ирану
Афганистан идет на помощь Ирану разбираем новую ситуацию с востоковедом Игорем Семиволосом
04:51 4413
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика
04:31 2389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться