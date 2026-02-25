Академия наук готова исключить Мехтиева, но…

Исключение Рамиза Мехтиева из числа действительных членов Национальной академии наук Азербайджана будет осуществлено «с соблюдением требований действующего законодательства», заявили в пресс-службе НАНА.

«В случае если его (Мехтиева) виновность по предъявленным обвинениям будет подтверждена приговором суда, данный вопрос будет вынесен на обсуждение членов Общего собрания НАНА и принято соответствующее решение.

Руководство Академии вновь решительно осуждает совершённые Рамизом Энвер оглу Мехтиевым деяния, направленные против государства, и заявляет об их недопустимости и непростительности», - сказано в заявлении.

Бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев в настоящее время находится под домашним арестом, в его отношении ведется предварительное следствие.