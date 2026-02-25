Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с памятными мероприятиями на 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида на некоторых улицах и проспектах Баку временно ограничат движение транспорта.
Об этом сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Баку.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения граждан, участвующих в памятных мероприятиях. Так, 26 февраля с 08:00 и до завершения церемонии будет ограничено движение автомобилей на улицах Мехти Мехтизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева, которые пересекаются, примыкают или проходят параллельно проспекту Ходжалы. На этих участках будет изменена схема движения.
Дорожная полиция рекомендует по возможности сократить использование личных автомобилей и отдавать предпочтение общественному транспорту.