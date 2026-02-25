Трамп разрешил продавать топливо на Кубу

Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить американским энергетическим компаниям разъяснения, подтверждающие их право продавать нефть и топливо частным кубинским предприятиям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В документе будет уточнено, что продажа топливных продуктов кубинским предприятиям и частным лицам не требует специальной лицензии, тогда как запрет на поставки энергоносителей по-прежнему распространяется только на сделки с правительством Кубы, сообщил собеседник агентства.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на нефтяные поставки для Кубы из соображений национальной безопасности, после чего в стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что для снятия давления Гавана должна обеспечить гражданам политическую и экономическую свободу.