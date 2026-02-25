Трамп разрешил продавать топливо на Кубу

USD 1.7000
Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить американским энергетическим компаниям разъяснения, подтверждающие их право продавать нефть и топливо частным кубинским предприятиям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В документе будет уточнено, что продажа топливных продуктов кубинским предприятиям и частным лицам не требует специальной лицензии, тогда как запрет на поставки энергоносителей по-прежнему распространяется только на сделки с правительством Кубы, сообщил собеседник агентства.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на нефтяные поставки для Кубы из соображений национальной безопасности, после чего в стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что для снятия давления Гавана должна обеспечить гражданам политическую и экономическую свободу.

ЭТО ВАЖНО

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 479
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 534
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1333
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1035
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1006
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2787
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1622
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2080
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1890
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1405
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4215
