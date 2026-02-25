Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться

Завершился судебный спор между группой жителей, чьи дома были снесены на территории «Аг Шехер» в Баку, и Исполнительной властью Хатаинского района. Исполнительная власть будет обязана выплатить жителям компенсацию в размере 110 тысяч манатов.

Haqqin.az напоминает, что снос на территории «Аг Шехер» сопровождался многочисленными протестами и скандалами. Группа жителей утверждала, что их дома снесли без их ведома. Другая группа выражала недовольство размером предложенной компенсации. В местных СМИ и социальных сетях публиковались жалобы на различные формы давления на жителей, не желавших покидать свои дома.

Редакция и ранее освещала жалобы предпринимателей на снос объектов без уведомления владельцев, а также на разграбление находившегося внутри имущества. Однако в исполнительной власти настойчиво утверждали, что каждый собственник и житель был предупрежден заранее. Теперь же выясняется, что некоторые жители действительно не знали о сносе.

Пятеро жителей, подавших в суд на Исполнительную власть Хатаинского района, потребовали по 30 тысяч манатов каждый в качестве возмещения материального ущерба и по 7 тысяч манатов за моральный вред. Истцы заявили, что квартира в «Аг Шехер» по адресу: улица Кислотная, 17 была выдана их матери в 1964 году заводом имени Караева, где она работала. Все они были прописаны в этой квартире и прожили там десятилетиями. Позже, из-за того, что квартира была в крайне запущенном состоянии, они временно переехали в другое место. Когда же пришли навестить свой дом, оказалось, что он снесен.

В ответных письмах Исполнительной власти Хатаинского района истцам указывалось, что в связи с проектом «Аг Шехер» в 2013 году было издано распоряжение главы Исполнительной власти города Баку. Поскольку крыша и часть дома жителей обвалились, здание пришло в негодность. При проведении оценочных работ из-за непригодного состояния оценить дом «не представилось возможным», по этой причине компенсация не была начислена.

После таких ответов исполнительной власти жители обратились в суд. Бакинский административный суд их иск не удовлетворил. Жители подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд изменил решение и частично удовлетворил жалобу собственников имущества. Согласно решению суда, в качестве возмещения ущерба, нанесенного в результате сноса их домов, исполнительная власть должна выплатить пяти истцам компенсацию в размере 110 тысяч манатов.

Исполнительная власть не согласилась с решением о выплате компенсации и подала кассационную жалобу в Верховный суд. Верховный суд рассмотрел этот спор и вынес окончательное решение — постановление о выплате компенсации в размере 110 тысяч манатов оставлено в силе.