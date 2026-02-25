Япония требует снять ограничения Китая на оборонку

Токио решительно выразил решительный протест Пекину после включения 20 японских оборонных компаний в список ограничений на экспорт товаров двойного назначения и потребовал снять эти меры, сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя правительства.
Во вторник Министерство торговли КНР ввело ограничения на поставки в отношении компаний, связанных с военным ведомством Японии, включая Mitsubishi Shipbuilding, IHI Power Systems и NEC Aerospace Systems.
Объявленные Пекином меры японское правительство считает «абсолютно недопустимыми» и оценивает их последствия, рассматривая возможные ответные шаги. Протестная нота уже направлена главой Бюро по делам Азии и Океании МИД Масааки Канаи. Поддержку позиции властей выразил глава влиятельного бизнес-лобби страны, Японской федерации бизнеса, Йошинобу Цуцуи, который также призвал Пекин снять введенные запреты.