Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Американский самолет обстреляли при посадке в Колумбии

11:54 629

Колумбийские власти проводят расследование после того, как на борту самолета авиакомпании American Airlines, совершавшего рейс между городом Медельин в Колумбии и Майами, были обнаружены пулевые отверстия, сообщает ABC News.

Сообщений о пострадавших не поступало, и официальные лица заявляют, что предварительное расследование указывает на то, что самолет был обстрелян при посадке в Медельине в воскресенье.

Авиакомпания American Airlines заявила, что ее команда «выявила пробоину» во внешней части самолета во время планового осмотра, когда он вернулся в Майами.

«Самолет был немедленно выведен из эксплуатации для дальнейшего осмотра и ремонта. Мы будем тесно сотрудничать со всеми соответствующими органами власти для расследования этого инцидента», - говорится в заявлении авиакомпании для ABC News.

Власти говорят, что они рассматривают версию о преступной группировке, стоящей за этим инцидентом, но пока ничего не известно окончательно.

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 484
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 538
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1342
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1043
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1011
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2787
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1627
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2083
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1893
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1405
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4215

