Американский самолет обстреляли при посадке в Колумбии

Колумбийские власти проводят расследование после того, как на борту самолета авиакомпании American Airlines, совершавшего рейс между городом Медельин в Колумбии и Майами, были обнаружены пулевые отверстия, сообщает ABC News.

Сообщений о пострадавших не поступало, и официальные лица заявляют, что предварительное расследование указывает на то, что самолет был обстрелян при посадке в Медельине в воскресенье.

Авиакомпания American Airlines заявила, что ее команда «выявила пробоину» во внешней части самолета во время планового осмотра, когда он вернулся в Майами.