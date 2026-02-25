Американский самолет обстреляли при посадке в Колумбии

Колумбийские власти проводят расследование после того, как на борту самолета авиакомпании American Airlines, совершавшего рейс между городом Медельин в Колумбии и Майами, были обнаружены пулевые отверстия, сообщает ABC News.
Сообщений о пострадавших не поступало, и официальные лица заявляют, что предварительное расследование указывает на то, что самолет был обстрелян при посадке в Медельине в воскресенье.
Авиакомпания American Airlines заявила, что ее команда «выявила пробоину» во внешней части самолета во время планового осмотра, когда он вернулся в Майами.
«Самолет был немедленно выведен из эксплуатации для дальнейшего осмотра и ремонта. Мы будем тесно сотрудничать со всеми соответствующими органами власти для расследования этого инцидента», - говорится в заявлении авиакомпании для ABC News.
Власти говорят, что они рассматривают версию о преступной группировке, стоящей за этим инцидентом, но пока ничего не известно окончательно.