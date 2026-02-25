USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов

11:59 1012

Пилоты двух истребителей F-16 ВВС США смогли пережить засаду ПВО хуситов во время операции против группировки «Ансар Аллах» в марте прошлого года.

Пара истребителей F-16, действовавших в воздушном пространстве Йемена, произвела пуск противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и легла на обратный курс.

После удара хуситы устроили засаду, дождавшись пока американские самолёты будут выходить из зоны боев, прежде чем включить свои радары и запустить ракеты.

«У нас было всего около 15-20 секунд предупреждения. Подполковник Уильям «Скейт» Паркс направил свой самолет прямо на входящую ракету — это была отчаянная оборонительная тактика — и ракета прошла под его крылом. Довольно близко, я даже слышал ее гул», - приводят слова офицера американские СМИ.

Майор Майкл «Дэнджер» Бли наблюдал, как приближается другая ракета.

«Ракета прошла мимо примерно на несколько десятков метров», - рассказал летчик. 

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 485
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 540
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1344
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1044
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1013
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2787
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1628
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2084
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1894
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1406
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4215

ЭТО ВАЖНО

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 485
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 540
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1344
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1044
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1013
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2787
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1628
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2084
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1894
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1406
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться