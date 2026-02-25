Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов

Пилоты двух истребителей F-16 ВВС США смогли пережить засаду ПВО хуситов во время операции против группировки «Ансар Аллах» в марте прошлого года.

Пара истребителей F-16, действовавших в воздушном пространстве Йемена, произвела пуск противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и легла на обратный курс.

После удара хуситы устроили засаду, дождавшись пока американские самолёты будут выходить из зоны боев, прежде чем включить свои радары и запустить ракеты.

«У нас было всего около 15-20 секунд предупреждения. Подполковник Уильям «Скейт» Паркс направил свой самолет прямо на входящую ракету — это была отчаянная оборонительная тактика — и ракета прошла под его крылом. Довольно близко, я даже слышал ее гул», - приводят слова офицера американские СМИ.

Майор Майкл «Дэнджер» Бли наблюдал, как приближается другая ракета.

«Ракета прошла мимо примерно на несколько десятков метров», - рассказал летчик.