Рубен Варданян отказался

Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

12:15 1347

Гражданин Армении Рубен Варданян, которого Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы, не будет подавать на апелляцию. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на заявление его семьи.

Рубен Варданян был осужден по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214.1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

12:43 488
12:37 541
12:15 1348
12:05 1049
11:59 1014
04:31 2788
11:08 1629
10:59 2086
10:45 1897
10:34 1407
24 февраля 2026, 22:55 4215

