«Нельзя усидеть на двух стульях»: Париж против Лондона

Франция выступает против предоставления Великобритании преференций в проекте использования европейской продукции для государственных контрактов в оборонной, цифровой и промышленной сферах, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Нельзя усидеть сразу на двух стульях», — заявил собеседник из числа французских должностных лиц, комментируя стремление Лондона участвовать в европейских проектах при одновременном пребывании вне ЕС.

В публикации уточняется, что представитель Великобритании подчеркнул «добросовестность» действий королевства и предупредил, что его исключение из программы ЕС может негативно сказаться на французских компаниях.