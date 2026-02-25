USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

«Нельзя усидеть на двух стульях»: Париж против Лондона

12:19 472

Франция выступает против предоставления Великобритании преференций в проекте использования европейской продукции для государственных контрактов в оборонной, цифровой и промышленной сферах, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Нельзя усидеть сразу на двух стульях», — заявил собеседник из числа французских должностных лиц, комментируя стремление Лондона участвовать в европейских проектах при одновременном пребывании вне ЕС.

В публикации уточняется, что представитель Великобритании подчеркнул «добросовестность» действий королевства и предупредил, что его исключение из программы ЕС может негативно сказаться на французских компаниях.

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 490
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
12:37 541
Рубен Варданян отказался
12:15 1351
Ильхам Алиев в Ленкорани
12:05 1050
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1016
Нефть дырочку найдет
04:31 2788
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1630
Требуется согласие Путина
10:59 2087
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1898
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1407
У Орбана тот же враг, что у Путина
24 февраля 2026, 22:55 4215

