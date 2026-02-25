Атака на российский химзавод

Украинские беспилотники, по сообщениям украинских и российских телеграм-каналов, в ночь на 25 февраля атаковали химический завод в городе Дорогобуж в Смоленской области России.
Ряд телеграм-каналов пишет, что в результате атаки погибли четыре человека, трое из них – сотрудники МЧС. Еще четверо, как сообщается, ранены. Российские власти официально не сообщали об атаке на завод и предполагаемых жертвах. Минобороны России в утренней сводке указало лишь, что над Смоленской областью ночью были сбиты 14 беспилотников.
Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ со ссылкой на фотографии и видео подтверждают, что удар нанесли по химзаводу ПАО «Дорогобуж», на котором производят в том числе аммиак. В ноябре и декабре 2025 года это предприятие уже подвергалось атаке беспилотников. Официально в Киеве пока не подтверждали удар по предприятию.
ПАО «Дорогобуж» — крупное предприятие, которое специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции. В его продукцию входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой используются в военном секторе.
