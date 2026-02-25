Атака на российский химзавод

Украинские беспилотники, по сообщениям украинских и российских телеграм-каналов, в ночь на 25 февраля атаковали химический завод в городе Дорогобуж в Смоленской области России.

Ряд телеграм-каналов пишет, что в результате атаки погибли четыре человека, трое из них – сотрудники МЧС. Еще четверо, как сообщается, ранены. Российские власти официально не сообщали об атаке на завод и предполагаемых жертвах. Минобороны России в утренней сводке указало лишь, что над Смоленской областью ночью были сбиты 14 беспилотников.