Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Бойкот демократов

Более 50 законодателей из Демократической партии отказались присутствовать в зале Конгресса во время выступления президента Дональда Трампа перед Палатой представителей и Сенатом с ежегодным посланием о положении в стране (State of the Union) в среду, 25 февраля.

По сообщению BBC, среди них одна из узнаваемых представителей прогрессивного крыла партии, конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, представитель Калифорнии Роберт Гарсия, требующий от Белого дома прозрачности по делу Джеффри Эпштейна, а также Кэтрин Кларк — заместитель лидера демократов в Палате представителей.

Отмечается, что несмотря на то что часть демократов решила демонстративно игнорировать мероприятие, руководство партии приняло другое решение: лидеры партийного меньшинства — конгрессмен Хаким Джеффрис и сенатор Чак Шумер — пришли на выступление президента, но не одни. Джеффрис пригласил на мероприятие родственников Джесси Джексона — борца за гражданские права и равенство, соратника Мартина Лютера Кинга. Джексон скончался несколько дней назад в возрасте 84 лет. Чак Шумер пришел в сопровождении Райзы Контрерас, чей сын стал первым школьником из Нью-Йорка, задержанным агентами иммиграционной службы (ICE).

Республиканцы тоже приняли участие в дуэли, «оружием» в которой стали гости. По приглашению партии большинства в зале присутствовала вдова консервативного активиста Чарли Кирка, 100-летний ветеран Корейской войны Ройс Уильямс и члены мужской олимпийской сборной по хоккею, впервые за 46 лет завоевавшие золотую медаль. Тем самым республиканцы сделали акцент на безопасности, патриотизме и национальных достижениях.

