Россия угрожает радиацией Украине и Западу

Россия может использовать угрозу радиологического инцидента на территории Украины для информационных манипуляций и дискредитации Киева, одновременно усиливая давление на западные страны, обсуждающие гарантии безопасности для Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские чиновники используют заявления Службы внешней разведки РФ для усиления риторики о возможном применении ядерного оружия. Основными целями угроз становятся Великобритания и Франция – страны, ведущие переговоры в рамках «коалиции желающих» по гарантиям безопасности для послевоенной Украины.

По оценке ISW, Кремль стремится:

  • посеять страх эскалации между ядерными державами;
  • отпугнуть европейские страны от предоставления гарантий Украине;
  • заставить США ограничить поддержку этих инициатив.

Аналитики института также предполагают, что Россия может использовать потенциальный радиологический инцидент в информационных целях. Эксперты считают, что Москва способна:

  • вызвать или допустить радиологическое событие на территории Украины;
  • затем обвинить Киев в применении ядерного или радиологического оружия.

Цель таких действий – ослабить поддержку Украины со стороны Запада и повлиять на моральное состояние украинского общества. В отчете подчеркивается, что российские войска регулярно атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, включая объекты атомной энергетики, создавая тем самым риск радиологических инцидентов, как преднамеренных, так и случайных.

