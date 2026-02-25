USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»

12:43 499

Госсекретарь США Марко Рубио провел редкий брифинг для ведущих американских законодателей по Ирану, всего за несколько часов до того, как Дональд Трамп в своем ежегодном послании к Конгрессу заявил, что Тегерану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Об этом сообщает The Guardian.

Рубио провел закрытое совещание с так называемой «бандой восьми» (Gang of Eight), в которую входят ведущие законодатели от обеих партий в Палате представителей и Сенате, а также председатели и ведущие члены комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

Эта избранная группа получает от Белого дома закрытую информацию по вопросам разведки, которая может включать подготовку к значительным военным действиям.

Рубио в последний раз публично проинформировал группу 5 января, на следующий день после того, как США начали успешную операцию по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

Эти события произошли после того, как в регион прибыл второй американский авианосец, USS Gerald Ford – самый большой такой корабль в мире. Аналитики отмечают, что США сейчас готовы нанести удар по Ирану, если Дональд Трамп отдаст такой приказ.

Детали доклада были засекречены и не были обнародованы. Исходя из брифинга, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал: «Это серьезно, и администрация должна объяснить свою позицию американскому народу». 

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу 24 февраля заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но в то же время изложил аргументы в пользу возможной войны. 20 февраля Дональд Трамп публично сказал, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 500
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 550
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1360
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1057
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1023
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2788
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1634
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2093
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1901
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1409
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4216

ЭТО ВАЖНО

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 500
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 550
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1360
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1057
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1023
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2788
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1634
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2093
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1901
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1409
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4216
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться