В Азербайджане вводят минимальный порог скорости интернета

Агентство по информационно-коммуникационным технологиям Азербайджана подготовило предложения об установлении минимального порога скорости интернета и представило их на рассмотрение в соответствующие инстанции.

Об этом сообщил председатель правления Агентства Наиль Мерданов.

По его словам, в дальнейшем планируется переход к более жесткому регулированию: «Сегодня мы намерены перейти к жесткому методу регулирования. После утверждения наших предложений в качестве нормативного документа все провайдеры будут обязаны обеспечивать скорость не ниже установленного минимального порога. Одновременно мы рассматриваем вопрос ужесточения требований к качеству предоставляемых услуг».

На мероприятии также были обнародованы показатели поставщиков услуг фиксированного широкополосного интернета.

В классификации по скоростным категориям названы провайдеры, обеспечивающие скорость 90+ Мбит/с, 50–89 Мбит/с и низкую — 1–49 Мбит/с.

Так же Мерданов заявил, что в настоящее время объем интернет-трафика, поступающего в Азербайджан, превышает 7 терабит.

По его словам, охват сетями 3G и 4G в стране сегодня превышает 95%, что обеспечивает устойчивую цифровую связь практически на всей территории республики.