USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Затяжной конфликт не для НАТО

12:48 196

НАТО на данный момент не готова к затяжному конфликту, в отличие от России, заявил Bloomberg командующий морской группой альянса вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо.

«Я бы не сказал, что мы утратили эти возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», — сказал он.

Издание в этом контексте напомнило о словах вице-адмирала Королевского военно-морского флота Великобритании, главы Объединенного морского командования альянса Майка Атли. Он также высказывал мнение, что в настоящее время вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта.

Капитан Джим Робертсен, командующий подводным флотом Норвегии, в беседе с Bloomberg высказал мнение, что новые возможности для начала конфликтов возникают в том числе из-за роста интереса держав к арктическому региону. Изменение климата ведет к потеплению вод, на этом фоне может усилиться конкуренция за ископаемое топливо, месторождения редкоземельных металлов и рыбные ресурсы, отмечает агентство.

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 504
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 555
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1366
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1061
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1025
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2788
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1638
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2096
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1903
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1410
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4216

ЭТО ВАЖНО

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 504
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 555
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1366
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1061
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1025
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2788
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1638
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2096
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1903
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1410
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4216
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться