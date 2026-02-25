Затяжной конфликт не для НАТО

НАТО на данный момент не готова к затяжному конфликту, в отличие от России, заявил Bloomberg командующий морской группой альянса вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо.

«Я бы не сказал, что мы утратили эти возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», — сказал он.

Издание в этом контексте напомнило о словах вице-адмирала Королевского военно-морского флота Великобритании, главы Объединенного морского командования альянса Майка Атли. Он также высказывал мнение, что в настоящее время вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта.

Капитан Джим Робертсен, командующий подводным флотом Норвегии, в беседе с Bloomberg высказал мнение, что новые возможности для начала конфликтов возникают в том числе из-за роста интереса держав к арктическому региону. Изменение климата ведет к потеплению вод, на этом фоне может усилиться конкуренция за ископаемое топливо, месторождения редкоземельных металлов и рыбные ресурсы, отмечает агентство.