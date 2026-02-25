Учения МЧС в Бакинском центре здоровья

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела очередные учения на тему «Правила поведения и эвакуации при чрезвычайных ситуациях». Как сообщили в пресс-службе МЧС, на этот раз учения прошли в Бакинском центре здоровья.
Целью учений, к которым были привлечены соответствующие силы и техника МЧС, было привить сотрудникам медицинского учреждения навыки поведения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре, а также усовершенствовать действия подразделений пожарной охраны при возможных возгораниях на подобных объектах.
В теоретической части учений коллективу центра была представлена подробная информация о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах, а также о мерах эвакуации, были даны ответы на вопросы.
В практической части после подачи сигнала «Тревога» в связи с условным пожаром подразделения Государственной службы пожарной охраны оперативно прибыли на «место происшествия» и приступили к «ликвидации пожара». В соответствии с планом эвакуации из медицинского учреждения, где произошел условный пожар, была проведена эвакуация граждан в безопасное место, «пострадавшим» оказана первая помощь, а «пожар был оперативно потушен».
Учения прошли успешно, были обсуждены их результаты и даны соответствующие указания.