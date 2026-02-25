Учения МЧС в Бакинском центре здоровья

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела очередные учения на тему «Правила поведения и эвакуации при чрезвычайных ситуациях». Как сообщили в пресс-службе МЧС, на этот раз учения прошли в Бакинском центре здоровья.

Целью учений, к которым были привлечены соответствующие силы и техника МЧС, было привить сотрудникам медицинского учреждения навыки поведения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре, а также усовершенствовать действия подразделений пожарной охраны при возможных возгораниях на подобных объектах.