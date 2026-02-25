Немцы создали первую в мире активную защиту против дронов

Компания выбрала для SCILT традиционный подход комплексов активной защиты, при котором для перехвата угроз используется контрбоеприпас, что позволило создать первый в мире противодроновый комплекс активной защиты (КАЗ). Разработка комплекса велась полтора года, за это время проведено 48 испытательных кампаний; система может устанавливаться на любую технику – от танков и БТР до бронеавтомобилей. SCILT состоит из модульных блоков, каждый из которых оснащен контрбоеприпасами и средствами обнаружения угроз, при этом количество блоков и их расположение подбираются в зависимости от типа техники, включая защиту от атак сверху.

В отличие от обычных КАЗ, где цели обнаруживают малые радиолокационные станции, SCILT использует камеры, что снижает стоимость и позволяет массовое производство – на каждом блоке расположены две камеры для точного определения дальности до цели. В качестве контрбоеприпасов применяются стандартные 12-калиберные патроны с различным наполнением, вместо дорогостоящих специализированных боеприпасов.

Пока комплекс не полностью автоматический: он самостоятельно обнаруживает цель, сопровождает ее и предупреждает экипаж, но для перехвата требуется команда оператора, что, вероятно, снижает риск ложных срабатываний. В будущем предусмотрен полностью автоматический режим. SCILT способен поражать беспилотники на близкой и очень близкой дистанции и выглядит как недорогой и массово применимый комплекс, подходящий для транспортных средств любых классов на передовой.

Первая версия SCILT поступит в продажу летом 2026 года, и, по мнению аналитиков, идеальным полигоном для системы могло бы стать поле боя в Украине, где при низкой стоимости и доказанной эффективности она может стать особенно востребованной.